Centro al pueblo futbolero y control de daños: Fernández decreta feriado nacional

Luego de la Copa del Mundo que conquistó la Selección Argentina en Qatar, si bien primero se evaluó declarar un asueto, al final el Gobierno decretó feriado nacional para este martes. De esta forma, la administración de Alberto Fernández apuntará a un doble objetivo: por un lado, tirarle un centro al pueblo futbolero a fin de que una multitud de personas vaya a recibir a los jugadores y el cuerpo técnico y festejar el triunfo futbolístico en el Obelisco; y por el otro, abrir el paraguas con un control de daños.

El recibimiento a los campeones mundiales será el segundo evento masivo de celebración futbolera en las calles porteñas bajo la administración nacional del Frente de Todos (FdT). El primero fue el velorio de Diego Armando Maradona que se desarrolló en la Casa Rosada y que terminó de la peor manera a raíz de la represión que lideró la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de aquel antecedente, este martes se prevé un fuerte operativo de seguridad para evitar posibles desmanes.

Este lunes por la tarde, se anunció la publicación de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para decretar el feriado, con la excepción de bancos y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que desarrollarán su tarea habitual hasta el mediodía. A esa hora la selección albiceleste estará de caravana desde el predio de Ezeiza hasta el obelisco. Al menos al cierre de esta nota, los jugadores no aceptaron la oferta oficial para asistir al tradicional balcón de la Casa Rosada, escenario del anterior campeonato mundial obtenido, el de 1986.

Luego de que la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, aseguró en la previa de la final que “fútbol y política no se mezclan”, finalmente el oficialismo decidió decretar un feriado nacional para permitir que la población festeje la obtención de la tercera copa del mundo junto a la Scaloneta que este domingo venció a Francia por penales tras empatar 3 a 3 en tiempo suplementario.

Si no hay cambio de planes durante la madrugada, los ganadores del Mundial solo recorrerán el Obelisco y la avenida 9 de Julio y no visitarán la Casa de Gobierno, a pesar de la invitación que cursó el Presidente. De esta manera, el jefe de Estado no tendrá la foto con los campeones del mundo.

Luego de que Gonzalo Montiel metiera el penal que le dio el triunfo a la Argentina, distintas figuras del espectro político, tanto del oficialismo como de la oposición, celebraron la conquista deportiva. Una de las primeras fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien en su cuenta de Twitter publicó: "Gracias infinitas capitán… a usted, al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano 'andá pa’allá bobo', con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas".