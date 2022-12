“Nuestros principios son claros, el MPN está por encima de todo”

NEUQUÉN (Corresponsalía Patagonia) Daniela Rucci encabezará la lista para la Legislatura provincial en la boleta del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las elecciones de 2023. Como expresión de un acuerdo entre el sector Azul y la agrupación Azul y Blanca, que lidera su padre, Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, la joven dirigente, que preside el Concejo Deliberante de Rincón de Los Sauces analiza la realidad de su partido, la juventud en la política y el rol de la mujer. “Todo el tiempo estamos siendo analizadas y evaluadas”, le dice a Letra P en un parate de la campaña. Para traccionar a favor del vicegobernador y candidato oficialista Marcos Koopmann, y de su compañera de fórmula, Ana Pechen, la concejala cree en dos pilares: juventud y lealtad.

“Dentro del MPN siempre existieron líneas internas, pero entendemos que las diferencias se dirimen en elecciones o, en este caso, en una nómina de unidad. Pasadas las épocas electivas, siempre todos trabajamos en conjunto. Desde mi lugar, con Marcos, el gobernador Omar Gutiérrez o sus ministros, construimos codo a codo”, cuenta Rucci, al detallar su función en el municipio petrolero y la estrategia electoral con el MPN.

Lejos de aquellos días en los que el sector que fundó el histórico Guillermo Pereyra criticaba a la gestión de Gutiérrez, insiste en mantener el viejo apotegma: “Dentro del MPN, todo. Fuera del MPN, nada”. Su frase está dirigida al retador, el diputado Rolando Figueroa, que se fue del oficialismo para construir una candidatura por afuera a la gobernación. “Está donde está por el apoyo del MPN. Nuestro principio es que el MPN está por encima de todo”, advierte.

Junto a su padre, Marcelo Rucci, jefe de Petroleros

–¿Cómo se forjó la unidad del MPN para afrontar la campaña?

–Fuimos críticos de funcionarios de la provincia, también de dirigentes del MPN con los que no estábamos de acuerdo, pero siempre antepusimos los intereses del partido, de lo colectivo. Por eso Guillermo y mi viejo acordaron una lista de unidad.

–¿Fue muy difícil reconstruir el diálogo con espacios con los que hubo tensión en el último tiempo?

–Dentro del MPN siempre existieron líneas internas fuertes, por eso entendemos que las diferencias se dirimen en elecciones. Cada vez que hay elecciones, las seccionales están abiertas para competir. Es nuestra herramienta democrática para no definir a dedo a nadie. Pasadas las elecciones, siempre todos trabajamos en conjunto. A Marcos Koopmann, a Omar Gutiérrez o sus ministros, los vemos como compañeros con los que trabajamos codo a codo.

Quién es quién en la lista del MPN, un bordado de estructura y territorio

–Usted es parte del trasvasamiento generacional del MPN. ¿Hay menos diferencias en la juventud?

–Somos compañeros, preferimos los acuerdos. Desde ese lugar se conformó la mesa joven del MPN con representación de referentes por cada localidad. Muchos de los que participamos en esta campaña nos encontramos al frente de instituciones, son cuadros que se involucraron en la vida política. Hay muchos tipos de juventudes. Los intereses y demandas son muy amplios.

–¿Cómo observa el rol de la mujer del MPN en la campaña?

–Varios partidos suman mujeres solo para cumplir el cupo. Si van en la fórmula, no va una mujer primera en la lista. En el MPN la situación está cambiando. Tenemos experiencia y capacidad. Por ejemplo, a la intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, la reconocieron por llevar adelante la gestión ejecutiva y legislativa en el municipio como algo casi único en el país. Esto ocurre porque nos ganamos el lugar a fuerza de trabajo. Todo el tiempo estamos siendo analizadas y evaluadas, observando si nos peleamos o discutimos. Ponen bajo el foco nuestra vida privada, si somos feministas o no, si nos representa un colectivo o no. Siempre está en discusión lo personal, no la capacidad. Tenemos que demostrar que somos capaces.

Acto petrolero. La concejala es importante en el armado del MPN

–¿Deben involucrarse más mujeres en los lugares de decisión?

–Somos la generación de la transición. Tenemos muy deconstruidos a nuestros hijos, pero estamos haciéndolo con nuestros padres. Las mujeres entendemos que depende de nosotras no boicotearnos, que nos defendamos. Tenemos que construir estos espacios. Tenemos capacidades, ideas, percepción de las cosas.

–¿Cómo analiza la candidatura de Rolando Figueroa? ¿Se podría haber evitado que se fuera del MPN?

–Hablamos con él. La verdad, me sentí decepcionada como militante. Quienes nos decimos amantes del MPN, pasamos por diversas etapas de la vida política. Algunas mejores y otras peores, pero nunca nos imaginaríamos ir por fuera del partido. Está donde está por el MPN. Nuestros principios son claros, el MPN está por encima de todo. El poder, a algunas personas, las nubla. Cuando nos dejamos llevar por eso, perdemos el eje. Yo todavía le digo compañero, pero se equivocó.

–¿Qué piensa de la alianza que hizo con el PRO, sectores de la UCR y algunos del PJ?

–La grieta nacional no nos gusta. Por algo nos independizamos en Neuquén. No queremos depender de nadie.