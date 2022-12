La última arenga: interna a fondo y rugido “Larreta presidente”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) A puertas cerradas, sin fotografías y con una lista de invitaciones exclusiva para sus incondicionales, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, reunió este miércoles a los dirigentes locales del conurbano bonaerense que no gobiernan sus distritos y los alineó detrás de su proyecto presidencialista, que tiene como principal motor en la provincia del 37% del padrón electoral nacional la candidatura del diputado Diego Santilli. Fuera de su libreto habitual, puso de ejemplo su pelea interna con la presidenta de Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, y les pidió ir a fondo en la campaña contra los contrincantes que surjan en Juntos. Al final, se escuchó el cántico “Larreta presidente”.

Tal como adelantó Letra P, este tercer encuentro del año se realizó en el asador criollo La Nueva Calesita, ubicado en el barrio de Villa Martelli, y asistieron Santilli, el intendente de Tres de Febrero y jefe de sus equipos técnicos, Diego Valenzuela, y una veintena de referentes locales que buscan ser candidatos en sus distritos en 2023 como Gastón di Castelnuovo (Ituzaingó), Lucas Delfino (Hurlingham), Pablo Alaniz (Florencio Varela), Maximiliano Gallucci (Avellaneda), Martiniano Molina (Quilmes), Noelia Ruiz (Mercedes), Julián Amendolaggine (Berazategui), Agustina Ciarletta (San Fernando), Darío Kúbar (General Rodríguez) y Sebastian Neuspiller (Pilar), además del armador provincial del santillismo, Agustín Forchieri.

El encuentro que comenzó cerca de las 21.30 lo abrió Valenzuela, con un balance político de las distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, en las que aprovechó para destacar alguno de los puntos fuertes de la gestión porteña y luego lo siguieron los distintos dirigentes locales, que se mostraron entusiasmados por la contienda que deberán afrontar, en su mayoría, en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Si bien hubo un esfuerzo por darle mayor relevancia a la pelea grande que tendrán con el Frente de Todos, no faltaron las preocupaciones en torno a las diferencias internas que Larreta mantiene con los líderes del ala dura del partido amarillo. Uno de los comensales de la amplia parrillada que maridaron con agua y gaseosas le preguntó al candidato a presidente cómo iba a hacer para bajar a la exministra de Seguridad de Mauricio Macri de la contienda electoral. La respuesta de Larreta fue contundente: “Lo mejor que me puede pasar es competir”.

Sustentó la afirmación un antecedente reciente de su historia política, al hacer mención a la interna que tuvo en 2015 frente a la por entonces senadora nacional Gabriela Michetti. En aquella oportunidad, Larreta no sólo superó a su aliada política por una amplia mayoría, de la que hoy no se conocen sus pasos políticos, sino también que fue el candidato más votado. Así, el PRO se alzó con el 47,34%, porcentaje que sus hombres y mujeres cercanos creen que lo ayudó a construir su liderazgo.

Además, el jefe de Gobierno porteño quiere evitar llegar a un acuerdo con los sectores que le disputan el poder que no se pueda sostener en el tiempo, sobre todo con el antecedente que marcó con su ministro de Gobierno, el intendente de Vicente López en uso de licencia, Jorge Macri, del que esperaba un respaldo explícito a su candidatura presidencial después de haberlo sumado a su gabinete y haberle prestado los fierros necesarios de la gestión para que se posicionara como su sucesor amarillo natural. Quizá por eso no fueron pocos los que resaltaron que la reunión se haya llevado adelante en Vicente López, y la invitación no haya llegado a la jefa comunal Soledad Martínez, que responde al primo del expresidente de manera directa.

Durante el final de la jornada, cerca de la medianoche, Santilli propuso un brindis con champagne, que motivó la arenga cerrada e inmediata de los dirigentes locales, que corearon “se siente, se siente, Larreta presidente” y reversionaron en varias oportunidades el clásico del kirchnerismo versión 2019: “Oooh, vamos a volver”.