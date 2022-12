Efecto renunciamiento: runrún de desdoblamiento con Kicillof para arriba

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El anuncio de Cristina Fernández de que no competirá para ningún cargo en las elecciones del año próximo reactivó rumores y movimientos intensos en la provincia de Buenos Aires, con el gobernador en el centro de las especulaciones, que incluyen un posible desdoblamiento de la elección bonaerense de la nacional y el resurgimiento de la hipótesis de Axel Kicillof corrido hacia arriba a una candidatura presidencial para dejar lugar a un intendente en pelea por la gobernación.

El runrún sobre cómo se ordenará el tablero electoral 2023 cruza todos los despachos de la política bonaerense desde el día en que CFK se autoexcluyó de la pelea 2023, tras la condena en la causa Vialidad. Este miércoles, por ejemplo, atravesará el encuentro en Cañuelas de intendentes del conurbano, preocupados por el efecto que tendrá en sus distritos una boleta sin la figura de la vicepresidenta.

La teoría de un eventual adelantamiento de la elección en Buenos Aires fue una de las que más se escuchó en los últimos días, tanto que el propio Kicillof reconoció en una entrevista con el diario La Capital de Mar del Plata que “la discusión está vigente”, aunque aclaró que no porque sea su voluntad, sino como “reflejo de que hay una discusión en curso”. La mención hizo referencia a las decisiones que tomaron sus pares de Salta, Río Negro, San Juan y Entre Ríos, quienes ya despegaron sus comicios de los nacionales para intentar blindar sus provincias ante una posible derrota oficialista nacional.

En esa respuesta, también afirmó que escuchó “a sectores de un lado y del otro”, pero dijo que la discusión, a la que se mostró “abierto”, debería pasar por la Legislatura bonaerense. “Para hacerlo, necesitamos una mayoría legislativa que no tenemos, porque es por ley. Por lo menos, las PASO son simultáneas. Así que necesitamos una mayoría y en eso habría que encontrar un acuerdo con la oposición”, explicó Kicillof.

El desdoblamiento bonaerense es un movimiento con una larga historia que atraviesa tanto al peronismo como a Juntos por el Cambio. En 2018, preocupada por el efecto de una posible derrota de Mauricio Macri, la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal hizo un intento que nunca llegó a caminar por la negativa del entonces presidente que la obligó a atarse a su suerte.

Ahora, en el entorno de Kicillof buscan desmarcarse con fuerza de cualquier interpretación que lo apunte a él como un posible promotor de ese movimiento. “Si alguien lo quiere plantear, que lo haga. No es un tema nuestro en este momento”, dijeron a Letra P en los despachos de la gobernación, en torno a las versiones que corrieron off the record por ámbitos políticos en los últimos días.

Kicillof, dicen quienes lo conocen bien, se quiere “sacar de encima” un tema que lo incomoda, porque lo presenta especulando electoralmente cuando en su entorno repiten una y otra vez que en 2023 harán “lo que se decida” en el espacio que lidera Cristina.

Cerca del gobernador creen que hay actores operando esta especulación y también las versiones sobre una posible candidatura presidencial de Kicillof, renovadas y fortalecidas tras la renuncia electoral de CFK. “Que den la cara y lo hablen frente a la sociedad”, piden. “Nadie nunca lo planteó seriamente en ninguna mesa de discusión”.

Aunque no se los menciona, en un sector se apunta a los intendentes socios de Máximo Kirchner en el conurbano, varios de los cuales no ocultan que ven con mejores ojos que la candidatura a la gobernación 2023 en representación del Frente de Todos la encarne uno de ellos, el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

Entre los jefes comunales peronistas del Gran Buenos Aires se despegan de las versiones, aunque en privado aseguran que ante un escenario muy adverso electoralmente a nivel nacional -como el que algunos de ellos auguran-, el desdoblamiento “puede ser una salida” que permita “alambrar” la provincia de Buenos Aires.

Los alcaldes peronistas del conurbano están desde hace una semana analizando escenarios a partir del impacto que tendrá -si efectivamente se cumple- la ausencia en la boleta de CFK, la figura con más intención de voto y la dueña de un porcentaje que oscila entre el 30 y el 40 por ciento en sus distritos. Algunos, sin embargo, entienden que sin Cristina en la boleta habrá mejores chances de ir en busca del voto independiente en sus municipios.