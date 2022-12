El presupuesto recalienta la interna en distritos gobernados por Juntos

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Mientras en la Legislatura bonaerense persiste el debate por el cálculo de gastos 2023, focalizado en los recursos para obras que Axel Kicillof girará a los municipios, en las comunas también se discute el presupuesto y las tensiones no son solo entre oficialismo y oposición: en distritos administrados por Juntos, los cuestionamientos también surgen de adentro de la tropa amarilla o radical, según el caso.



En Azul, el intendente Hernán Bertellys registra cortocircuitos crecientes en la interna cambiemista, donde el radicalismo de Evolución que le ganó las PASO en las legislativas de 2021 se posiciona como marcada oposición a la gestión local en el Concejo Deliberante, donde proliferan objeciones a los números previstos por el jefe comunal para 2023.



El concejal Jorge Ferrarello, quien encabezó la lista radical que triunfó el año pasado, avisó que no acompañará el presupuesto municipal. Acusó “falta de planificación” y consideró que se trata de un “copie y pegue” del Presupuesto de este año, por lo que “no tienen para hacer obras”. En declaraciones al diario local El Tiempo, dijo: “Todas las áreas que estamos analizando del municipio están a la deriva. Está explotando todo ahora”.

Ferrarello dice que la obra que está presupuestada en el cálculo de recursos para el año electoral “es la que presentan todos los años y nunca hacen: la del puente amarillo”. Indicó que otros trabajos de infraestructura mencionados en el proyecto “se hacen con plata de la Provincia o de la Nación”. Bajo esa tónica, Ferrarello -uno de los posicionados para la disputarle la intendencia a Bertellys el año que viene- cuestionó el aumento del 160% en la tasa urbana y advirtió: “Hay que ser realistas: el 2023 será un año electoral, con lo cual en el presupuesto hay fondos que, se indica, pueden ser afectados para otras cosas”.



En Tandil, enclave de la Quinta sección, parece agudizarse la interna entre la gestión radical de Miguel Lunghi y el PRO referenciado con el concejal Juan Manazzoni. Luego de las PASO de 2021, los cortocircuitos se suscitaron por diversos motivos. El proyecto de Ficha Limpia impulsado por el partido amarillo sin eco radical en el deliberativo tandilense genera muchas fricciones. El proyecto de presupuesto sería tratado el 29 de diciembre y Manazzoni pide que el caudillo radical imite el recorte en tasas municipales que varias comunas bajo administración PRO presentaron en sus respectivos concejos deliberantes para encarar el año electoral.

“Vamos por reducciones de tasas, no puede ser que el Estado te cobre para realizar trámites”, apuntó el edil amarillo al diario local El Eco. Sobre el aumento de tasas del orden del 75%, también prendió luces de alerta: “Es un número muy genérico y hay que desgranar para ver cómo aumenta cada tasa”.



En Mar del Plata, en tanto, el presupuesto girado por la gestión PRO de Guillermo Montenegro está en pleno debate dentro del Concejo, donde se vienen acumulando gruesas objeciones del bloque del FdT. Entre ellas, hicieron hincapié en el “aumento desproporcionado de Obras Sanitarias”. Y alertaron: “El gobierno de Montenegro no resolvió la problemática de la falta de agua durante la temporada y ahora anuncia un presupuesto que incluye una suba del 80% en una sola vez y a todos los usuarios, con una posible actualización que lo llevaría al 116%”.



“Nos encontramos con subas en los servicios que no tienen criterio, ni progresividad, ni segmentación”, acusó la concejala Virginia Sívori, quien advirtió que esta gestión amarilla ya lleva “un 382% de aumento acumulado de la Tasa por Servicios Urbanos y los servicios no mejoran”. Por su parte, el concejal del FdT y secretario general adjunto de la CGT local, Miguel Guglielmotti, sostuvo que en la comuna “no hay preocupación por generar trabajo de calidad” y recalcó que, desde 2019, la Secretaría de Desarrollo Productivo “no supera el 0.8% del total del presupuesto municipal”, por lo que concluyó: “Para el municipio, la generación de empleo es un simple slogan”.

Asimismo, denunciaron recortes en sectores claves de Salud: “En 2022, la Secretaría de Salud compraba 4,800 kilos de leche maternizada, lo que ya resultaba muy poco para los 33 centros de salud. Para 2023, solo está previsto comprar 3.000 kilos, es decir 1.800 kilos menos que el año pasado”, denunció la concejala Marina Santoro. Este miércoles, habrá audiencia pública.



En San Nicolás, donde gobierna Manuel Passaglia (Juntos), el bloque del FdT advirtió que las áreas que deben atender las cuestiones sociales más sensibles “casi no tienen presupuesto asignado y, además, se subejecutan esas partidas”. A la vez, la titular de esa bancada, la camporista Cecilia Comerio, sostuvo que el año próximo “se va a gastar más en publicidad, merchandising y eventos que en salud”. En ese sentido, en el FdT graficaron que, en materia sanitaria, la comuna prevé gastar $70 millones, mientras que el área de comunicación tiene presupuestados $84 millones.



Con el argumento de “no dejar al ejecutivo sin esa herramienta de gestión”; el FdT nicoleño aprobó en la última sesión el presupuesto local, con el rechazo de algunos puntos en particular, como el que fija en $22.000 el salario básico municipal, mientras que la canasta de indigencia es de $40.000, alertaron.