Milei: "Cristina renunció a ser candidata porque no tiene los votos para ganar"

El diputado de La Libertad Avanza Javier Milei consideró que "es falso" el renunciamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a una eventual candidatura presidencial en 2023 y sostuvo que ese anuncio se debe a que ella “no tiene los votos para ganar”. Además, valoró la actuación los jueces que la semana pasada condenaron en el juicio por la causa Vialidad.

"En realidad es un falso renunciamiento. No es que ella renuncia a las candidaturas porque no quiere. En realidad, ella renuncia porque no puede. Hoy Cristina tiene una imagen negativa del 75%, por lo tanto tiene un techo electoral muy bajo", afirmó en declaraciones a Infobae.

En tanto, si bien admitió que la expresidenta "es la persona que más votos tiene en el Frente de Todos", el libertario evaluó que "con cualquiera que vaya a una elección, si lograra pasar a segunda vuelta, pierde".

"No es que renuncia por un desprendimiento. No renuncia a nada porque no tiene nada. Tiene un montón de votos, pero no tiene votos para ganar, y de hecho, cuando ganó el Frente de Todos en la última elección (presidencial) tuvo que ver con un engendro electoral que ahora lo estamos pagando, que es un desastre", analizó en relación a la coalición que llevó a Alberto Fernández a la presidencia.

Pese al rechazo que manifiesta ante la dirigencia política en general y del oficialismo en particular, Milei indicó que en cualquier escenario "hay una parte muy positiva".

"Esto quiere decir que Cristina Fernández de Kirchner no vuelve, entonces no se puede amenazar más con el cuco. Esto es muy positivo, porque de cara a la próxima elección, en lugar de estar viendo a ver quién es más antikirchnerista, vamos a poder discutir libremente ideas, y no que estés tratando de estigmatizar a otros acusándolo de funcional al kirchnerismo", agregó el precandidato presidencial libertario.

En este contexto, el legislador se refirió a la situación judicial que atraviesa la exjefa de Estado y definió como "una muy buena señal que se haya condenado a una persona cuando aún está en el poder".

"Eso habla muy bien del coraje de estos hombres que llevaron a cabo este juicio. Se han cargado a sus hombros la República", expresó en alusión a los integrantes del Tribunal Oral Federal 2, quienes sentenciaron a CFK a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.