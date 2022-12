"Para construir mayorías es necesario incluir la promesa de futuro"

Alejandro Grimson, antropólogo, asesor del presidente Alberto Fernández y responsable de Argentina Futura, un programa perteneciente a la Jefatura de Gabinete, acaba de publicar un libro producto del trabajo colectivo que comenzó en 2020 e implicó la realización de 50 foros sobre temas estratégicos en los que participaron más de 3000 científicos y científicas. En diálogo con Letra P, dice que, junto a Mercedes Patrouilleau y Nahuel Sosa, quisieron “hacer un libro con soluciones, no una enciclopedia con los problemas” y plantea que el escenario internacional representa una oportunidad para la Argentina “por elementos objetivos y externos”.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Se refiere así a la demanda de hidrógeno verde que pone a la Argentina en un lugar privilegiado. “De la misma manera podemos producir energía solar, industrializar la producción de alimentos, generar mucho más gas. Argentina tiene la oportunidad de dar un salto cualitativo en su producción. Eso implica dar un salto de calidad en la generación de empleo con mejores ingresos”, destaca sobre la proyección del escenario nacional.

Para el autor de ¿Qué es el peronismo?, “si la Argentina se dedica a la timba financiera o no genera las condiciones básicas para que puedan producirse las inversiones en tiempo y forma" va a "desperdiciar” esas oportunidades que considera tiene el país por delante.

También podés leer La caída de Milman

-¿La dirigencia política y económica está a la altura de esa oportunidad que menciona?

-Escribimos el libro para hablar con la dirigencia, porque nos parece importante que incorpore, asuma, discuta y se apropie de esta oportunidad. Argentina debería concentrarse exclusivamente en cómo se resuelve, por ejemplo, la ley de promoción agrobioindustrial que está en el Congreso. No escuché una sola critica, pero está paralizada.

-¿Por qué?

-No hay acuerdo en agrandar la torta. Una cosa es no estar de acuerdo en cómo distribuirla, pero acá estamos un paso atrás y no estamos de acuerdo en agrandarla.

-¿Cuáles son las amenazas de ese futuro con oportunidades que usted vislumbra para el país?

-El nivel de polarización política, que llevó a dos situaciones insólitas. Una es el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. La otra es el proceso de degradación de la Justicia al que estamos asistiendo, que tiene como víctima a la vicepresidenta pero también a otros ciudadanos y ciudadanas. En el libro hablamos de que necesitamos más democracia, más fuerte, con más debate de ideas.

-¿La polarización atenta contra la democracia?

-La polarización política es una técnica para impedir el debate. En la Argentina han logrado mucho con eso. Las mismas personas que usan una filtración de un audio de Cristina Kirchner en una conversación privada, en otro contexto dicen que es inaudito que se use una filtración. Ese doble estándar parece normal y es parte de una mirada que está profundamente dañada.

También podés leer El FdT busca activar las negociaciones para evitar la parálisis en Diputados

El libro se llama “Argentina Futura: Un horizonte deseable y posible” y el asesor de Alberto Fernández analiza cómo la proyección de futuro fue apropiada en los últimos tiempos por sectores autodenominados libertarios, como los que representa Javier Milei. Considera que “se está produciendo una sutura entre un personaje particular y un sector de la población" y que esa vinculación "tiene lógica”. “Si la política no se da una estrategia respecto de ese voto, que es eminentemente muy ideológico, va a cometer un error”, advierte.

En ese punto, resalta la importancia de “construir una promesa emocional de futuro. Las sociedades siempre deciden en función de lo que puede pasar de acá en adelante. Tienen balances múltiples y lecturas diversas del pasado, hay memorias populares muy fuertes y grupos que son estigmatizados y resisten, pero para que esa resistencia termine en una construcción de mayorías es necesario incluir la promesa de futuro”.

De cara al año electoral, Grimson apunta que “los libertarios condicionan a Juntos por el Cambio. Milei hace crecer una figura como la de Patricia Bullrich y, por otro lado, le establece un límite a Horacio Rodríguez Larreta. Esto ya pasó en otros países: la derecha radicalizada no consigue convertirse en una mayoría electoral, entonces se articula con otros sectores de la derecha y produce un efecto sobre el conjunto del sistema político”.

También podés leer Interna en la UCR: cautela y escepticismo de intendentes bonaerenses

-¿Cuánto le pesa la experiencia en el gobierno a la coalición oficialista para poder construir esa promesa de futuro de la que Ud. habla?

-Es fundamental poder pensar con profunda honestidad la experiencia de estos años frente a los problemas como la inflación o la insuficiencia de ingresos. Tenemos que discutir cuánto pesó la pandemia, la guerra, tener una oposición polarizada que aportó al fatalismo, pero también los errores propios. Puede ser crucial para mirar a la sociedad y explicarle qué funcionó bien y qué no y por qué necesitamos, no solo no tener pandemia, sino tener logros a la altura de lo que la sociedad sueña.

Grimson arriesga que esos "errores propios" están vinculados “a cómo se logra sintetizar la diversidad en el Frente de Todos y cómo es el rol de las figuras de máxima responsabilidad. Eso es parte del problema. En 2019, el Frente de todos era diverso y heterogéneo, por eso construyó mayorías y sacó el 48% de los votos. Por eso es clave explicarle a la sociedad qué cosas pasaron estos años y no pasarían en un próximo período. Hay que construir una síntesis clara en relación a los últimos años”.

-¿La oposición tiene una promesa de futuro?

-Las declaraciones sobre Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, dan la pauta de que las soluciones que propone la derecha en 2022 son las mismas que proponía en 1976 o las versiones propagandistas de las soluciones neoliberales de la década del 80.

-¿No hay ideas nuevas en la derecha?

-Si hay alguien muy anacrónico en su mirada económica es la derecha argentina. No han innovado nada.