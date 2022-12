Con el foco en educación, Felipe Miguel expuso en la Legislatura

Con el foco puesto en el área de educación, el jefe de Gabinete de la Cuidad de Buenos Aires, Felipe Miguel, presentó su informe de gestión ante la Legislatura porteña. Los dichos del funcionario generaron que el bloque del Frente de Todos se retirara del recinto.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

Algunos dicen que le sacamos al kirchnerismo la bandera de la educación pública. No es así. La realidad es que nunca la tuvieron”, afirmó.

En esa misma línea, consideró que “al kirchnerismo no le importa que los chicos pasen de año por decreto o salgan de la secundaria sin los conocimientos necesarios, no le importa que los chicos pierdan horas y días de clase, no le importa que esos chicos el día de mañana no consigan trabajo y tengan que vivir de los planes”.

"No les importa porque en el fondo les conviene. Les conviene que la gente los necesite y los ciudadanos se conviertan en rehenes de los planes y del Estado. Ese es el modelo que montaron. Nosotros queremos que la gente no dependa del Estado. Queremos ciudadanos libres, críticos y con igualdad de oportunidades”, insistió y generó una la reacción de la bancada opositora, que luego se retiró del lugar.

En cuanto al manejo de la seguridad, aseguró que la Ciudad "cuenta con la tasa de delitos más baja de la historia" y afirmó que ese escenario “es la consecuencia de una decisión política de Horacio Rodriguez Larreta llevada adelante con firmeza y con un plan”.

"¿Tendríamos estos mismos resultados si creyéramos que los delincuentes son víctimas, si pensáramos que la inseguridad es una sensación, si entendiéramos que las taser son picanas y no un elemento para disuadir a los delincuentes o si creyéramos que los barras no son violentos sino parte de la fiesta popular? ¿Qué Ciudad tendríamos si nos gobernara la gente que milita estas ideas?", analizó.

En medio del debate por las candidaturas para 2023, Miguel adelantó que habrá "una oferta de gestión para asegurar que continúen las transformaciones que se vienen llevando adelante la Ciudad".

“Es importante que tengamos tantos candidatos del PRO, con tanta experiencia para garantizar la continuidad de las políticas. Confiamos que esta visión que tenemos para la Ciudad, a diferencia de lo que pasa hoy, va a estar acompañada de un Gobierno Nacional que no le ponga palos en la rueda al desarrollo de ningún distrito”, enfatizó.