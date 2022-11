Florencia Carignano, la ficha de Wado que ya gira por Santa Fe

SANTA FE (Corresponsalía) Mientras en el peronismo reina la incertidumbre respecto de las candidaturas del año próximo, sea para el cargo que sea, una jugadora más sale a la cancha: Florencia Carignano. La directora de Migraciones y mesa chica del ministro del Interior, Wado De Pedro, empezó a recorrer la provincia desde hace varias semanas combinando la labor de su cargo en la Nación y el enfoque electoral de 2023.

La camporista nacida en la capital provincial, pero arraigada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace muchos años, se encuentra girando por diferentes puntos de la Bota. En los últimos días estuvo en Rosario donde visitó empresas y el Centro Científico Tecnológico de CONICET, y en la ciudad de Santa Fe, donde participó en una jornada de trata y tráfico de personas. Dato curioso: el encuentro se hizo en ATE y en el panel estuvo sentada junto al secretario general de ese gremio, Jorge Hofmann, que ese día no participó de la charla del presidente Alberto Fernández en la capital. También tuvo su silla la cristinista Ana Ingaramo, quien en 2021 armó una lista legislativa local para hacerle la interna al rossismo en la ciudad.

Carignano, que tuvo bastante pantalla durante la pandemia producto de su cargo en Migraciones, empezó a salir en medios locales: mostrar las jornadas que organiza y la apertura de una delegación del área en la capital son algunos de los motivos. Quienes la conocen afirman que a su lado hay que “trabajar, trabajar y trabajar” y que tiene vocación de crecer a nivel político. “Es una persona de carácter fuerte, pero siempre predispuesta al diálogo”, aporta una fuente a Letra P, quien además comenta que tiene buena relación con el gobernador Omar Perotti.

¿Para qué cargo va a jugar? Eso aún no está definido y la decisión la terminará tomando la cúpula más alta de su espacio, algo que Carignano entiende. Si bien su círculo de mayor confianza está trabajando en la campaña 2023 o mirando las próximas elecciones, afirman que “esto es política y con tanto tiempo de anticipación no se puede asegurar una candidatura”. En caso de hacerlo, es muy posible que sea para la Cámara de Diputados de la Nación: la idea sería no perder el espacio en la plana nacional.

Mientras camina y recorre la provincia, la directora de Migraciones habla habitualmente con De Pedro. Hay mucha confianza y buena relación. En septiembre acompañó al titular de la cartera del Interior a un viaje por los Estados Unidos y también cuando visitó la capital provincial, por un encuentro de la región centro. No sería extraño que la estrategia electoral forme parte de sus charlas.

En la Bota santafesina ya hay otras figuras del PJ apuntando a 2023. Uno de ellos es el cristinista Marcos Cleri, también de La Cámpora. Consciente de esta situación, Carignano busca ser respetuosa y no caminar por espacios ajenos. “No quiere chocar con Cleri, ni pasar por encima de, por ejemplo, la concejala rosarina Marina Magnani”, le dicen a Letra P. La idea es convivir entre las distintas vertientes internas.

Esquivándole a los conflictos internos, la santafesina tiene en agenda acercarse a Rosario y el sur provincial, quizás el sector geográfico más complejo hasta el momento para levantar su imagen. Si bien en el centro y el norte se mueve con mayor fluidez, buscará aceitarlo aún más. Mientras se esperan decisiones nacionales y los debates en la cúpula camporista, Carignano va llenando el calendario con visitas por concretar.