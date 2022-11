Córdoba: las radicales se ponen la camiseta para reclamar lugares en las listas

CÓRDOBA (Corresponsalía) “Que este 2023 no haya ni una lista sin mujeres, porque sin nosotras el partido no es lo mismo”. Mediante un spot que se sube a la fiebre mundialista, un grupo de mujeres que representan al radicalismo cordobés se mete de lleno en la discusión de las candidaturas que hoy se vive en el seno de Juntos por el Cambio (JxC) y pide ser protagonista en el armando de listas de 2023. "Sin nosotras, no hay democracia", afirman.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

En medio de la discusión por los mecanismos para definir candidaturas en la versión cordobesa de la alianza opositora, un grupo de mujeres radicales decidió jugarse un pleno mundialista para darle fuerza al reclamo que desde hace tiempo vienen empujando en el seno del partido: la mayor presencia del protagonismo femenino en las listas.

“Nada más injusto que te anulen un gol y las mujeres lo sabemos, porque nos anulan los goles desde hace décadas. Y a pesar de eso, nadie suda la camiseta más que nosotras. Seguimos jugando siempre aunque la cancha esté inclinada y nos saquen tarjeta roja todo el tiempo”, arranca diciendo el video que, con musicalización épica, dirigentes vestidas con camisetas de la Selección e imágenes aéreas del Estadio Mario Alberto Kempes parece aspirar a ubicar a una candidata que acompañe a Rodrigo de Loredo en la fórmula para el Ejecutivo o encabece las listas legislativas a la Unicameral y al Congreso. La discusión posterior a la de la participación deberá indagar por los nombres específicos.

En la lista de convocadas para el video se destacan las presencias de las diputadas Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning. Cursando su tercer período en la Cámara baja, la exintendenta de Quilino parece ser la que más chances tiene de dar pelea por un lugar en el Ejecutivo provincial que imaginan las radicales. También están la exconcejala capitalina y actual secretaria del Comité Capital, Miriam Acosta, y la intendenta de Ticino, Liliana Ruetsch.

El resto de las protagonistas son Constanza Córdoba Acosta (presidenta de la Juventud Radical Córdoba), Abril Malpiedi (secretaria de la Juventud Radical), Adriana Cocchi (vicepresidenta de la UCR San Javier), Cony Paolucci (vicepresidenta de la UCR Diversidad), Graciela Echegaray (presidenta de la UCR General Roca), Viviana Pomiglio (secretaria del comité provincial UCR), Natalia Lenci (concejala de Villa Carlos Paz), Delfina Villarreal (secretaria de la UCR Villa de María de Río Seco), Lidia Oviedo (secretaria OTR), y Lucrecia Cavanna (presidenta de Identidad UCR).

También podés leer De Loredo escapa del factor Macri y acelera su scouting para la interna

“En el fútbol y en la política, las mujeres salimos a la cancha igual, sin pedirle permiso a nadie. Y este 2023 es nuestra final, el partido que venimos esperando. Queremos jugarlo sin trampas, sin VAR, sin arreglos. Queremos juego limpio, queremos las mismas reglas y queremos que nos dejen hacer nuestros goles”, afirma otro fragmento del video que se conoció en la previa del partido que el seleccionado argentino jugará con Polonia.

En el radicalismo mediterráneo, la discusión en torno de los nombres que encabezarán las listas provinciales y municipales no contempla a mujeres. Es más: de avanzar la propuesta de reglamento que establece que quien obtenga el segundo lugar en una eventual interna será el aspirante a la vicegobernación, las chances de que una radical sea vicegobernadora son prácticamente nulas, con la contienda entre Luis Juez y De Loredo en el horizonte. Algo similar ocurre en la puja por la intendencia capitalina, donde todos los anotados para disputarla desde el partido centenario son hombres.