Bullrich: "Que Larreta discuta conmigo y no mande soldaditos a hablar"

La titular del PRO, Patricia Bullrich, le reclamó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que hable directamente con ella y no le mande "soldaditos", en referencia al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, a quien amenazó con "romperle la cara" durante la presentación del libro de Mauricio Macri en La Rural.

"Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar. Los debates políticos en la sociedad respecto a qué hacer en la Argentina y cómo hacer son válido en la medida en la que sean abiertos y claros. No quiero más hipocresía y que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra", expresó en declaraciones a Radio Rivadavia.

La dirigente admitió diferencias al interior de la fuerza que preside y acusó al alcalde de operar en su contra. "Estamos luchando en la Argentina por un cambio profundo, hay distintas maneras de mirar las cosas y hay prácticas políticas que no van con mi cultura política. Creo en la transparencia y la verdad, entonces es muy importante que en un partido como el PRO, esas prácticas sean las que prevalezcan", remarcó.

En la misma línea, Bullrich reiteró sus cuestionamientos a Felipe Miguel y lo calificó como un funcionario de "segunda o tercera línea". "Si debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este, que ya no me acuerdo ni el nombre, a decir cualquier cosa", chicaneó.

Consultada por la amenaza a Miguel, la exministra subrayó: "Que ahora salga este muchacho a querer victimizarse cuando dijo que era una persona que le hacía el juego al kirchnerismo. Un victimario no puede salir a decirse víctima porque lo agarro y le digo nunca más me digas esto".

En tanto, reconoció que haberle dicho que le iba a "romper la cara" fue una frase fuerte. No obstante, insistió en que sus dichos respondieron a la campaña de ataque en los medios que, según ella, coordinó Larreta. "Si uno tiene una conversación política por una mirada distinta, viene Larreta, me llama por teléfono y lo aclara, no manda personas a los medios para generarme un desgaste político. Eso no se hace", aseveró.