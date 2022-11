Aníbal Fernández, a CFK: en las fuerzas federales de seguridad "decido yo"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que tiene "algunas diferencias" con los planteos que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo este jueves en La Plata respecto al funcionamiento de las fuerzas de seguridad y remarcó que él es quien toma las decisiones en las que dependen de la órbita nacional.

"Ella dice que la fuerzas se conducen solas y no coincido. No me meto con las provinciales ni la de Ciudad, pero en las cuatro federales que me tocan, las decisiones las toma un civil que soy yo y las ejecutan los profesionales que son los policías. No tenemos esta visión de dar ventajas o no cumplir con lo que hay que cumplir", aseguró en declaraciones a Radio 10.

Los dichos del funcionario fueron en alusión al pedido de la expresidenta para convocar a "un acuerdo político para terminar con la inseguridad" y al mensaje en el que afirmó que "las fuerzas son una parte de la solución, pero también son una parte del problema si no se subordinan al poder civil". En ese contexto, recordó el rol que tuvo la Gendarmería Nacional durante su mandato, cuando puso en marcha el Operativo Centinela.

"Desplegaron miles de gendarmes en el conurbano. No entiendo por qué no podemos volver a hacer lo mismo, en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia y nadie sabe haciendo qué", enfatizó la exmandataria este jueves.

Frente a eso, Fernández se mostró en desacuerdo y aseguró que el trabajo que hacen en el sur del país "están pensado y diagramado"

"Me siento muy tranquilo porque sé lo que estamos haciendo, que lo hice con Néstor Kirchner, lo hice con Cristina y lo estamos haciendo en este momento”.

En un tono más amigable, el ministro admitió que "todos los días hay algo para cambiar o mejorar" y sostuvo que no existe "la sociedad sin delito", pero señaló que eso no significa que "se permitan cosas que antes no se permitían".

En su discurso, Fernández de Kirchner definió a la inseguridad como una "deuda" de la democracia y postuló avanzar en acuerdos que permitan delinear políticas de seguridad que eviten la "autonomización" de las fuerzas y garanticen su control civil.