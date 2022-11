El mensaje filoso de La Cámpora: "Era tan diferente cuando estabas tú"

En la previa del acto que tuvo a Cristina Fernández de Kirchner como principal oradora en La Plata, La Cámpora calentó la interna del Frente de Todos con un mensaje filoso: "Era tan diferente cuando estabas tú", rezó una megabandera que desplegó la agrupación que lidera el hijo de la vicepresidenta en una de las cabeceras del Estadio Único Diego Armando Maradona.

Parafraseando la letra de la canción Si no te hubieras ido (otra frase sugestiva), de Marco Antonio Solís, la tropa del diputado Máximo Kirchner pareció mandarle un misil teledirigido al presidente Alberto Fernández, a quien el kirchnerismo le cuestiona el rumbo del Gobierno y le reclama el armado de una mesa de conducción que convierta a la administración del FdT en una gestión colegiada.

Como contó Gabriela Pepe desde Madrid, en la última escala de la gira que desarrolló el primer mandatario por Francia e Indonesia, el entorno presidencial esperaba un discurso "tranquilo" de la expresidenta, sin ataques directos al titular de la Casa Rosada. La esperanza se basaba en la distensión que generó el llamado de la vice a Fernández tras la crisis de salud que sufrió el Presidente en Bali. El trapo desplegado por La Cámpora no pareció ir en ese sentido.

Un rato antes, a la espera de la palabra de la vicepresidenta, el diputado Leandro Santoro, una de las figuras más cercanas al presidente Alberto Fernández, aseguró que “la gente necesita a Cristina activa y clarificante” hacia el futuro para pensar en las elecciones de 2023. “Lo más importante es el mensaje hacia ella de que la gente la quiere y la acompaña a pesar del hostigamiento y la persecución”, analizó el hombre que se acercó al oficialismo desde las filas de la Unión Cívica Radical (UCR) y reconoció que, a pesar de que no sabe “cuál será su mensaje”, lo hará “pensando hacia adelante para renovar la esperanza de la gente”.

Sobre la posibilidad de que este jueves la vicepresidenta lance una candidatura para las elecciones, Santoro sostuvo que “faltan dos días para que comience el mundial de fútbol”, por lo que no cree que “nadie esté pensando en una candidatura”. “Esto es un gesto de unidad espectacular”, aseguró el alfil del Presidente en el Congreso.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, anticipó "una jornada histórica" y le pidió "al pueblo y a la sociedad construir el escenario para que ella pueda ser candidata" en las elecciones de 2023.

"Quiero que sea Presidenta", reconoció en diálogo con Letra P en el Estadio Único Diego Armando Maradona, donde pidió trabajar para que el anhelo de la militancia peronista "no sea una demanda" hacia la vicepresidenta, sino la generación de un escenario nacional proclive para concretar su vuelta a la Casa Rosada. "La sociedad y el pueblo tienen que generar el escenario para que (ella) se anime. No tiene que ser una demanda de nosotros hacia ella, sino construir ese escenario par que pueda ser candidata", aseguró.

Por su parte, al presidente Alberto Fernández, que todavía se encuentra en España en el marco de su gira internacional, le demandó que "llame a la mesa política" que le demanda el kirchnerismo ya que, consideró, "saldría todo mucho mejor". "Es importante que pueda convocar porque somos un frente y vamos a poder salir de esto todos juntos, no individualmente".

La senadora provincial Teresa García calificó la conmemoración del Día de la Militancia como una "fiesta" y también también reconoció que desea que Cristina Kirchner vuelva a ser presidenta. "No se si candidata va a ser candidata, solo ella lo sabe, pero no me cabe ninguna duda de que es la que conduce el peronismo y nada se puede hacer sin ella", profundizó y anticipó que "en el momento indicado tomará la decisión".

El diputado de origen radical Leopoldo Moreau aseguró tener "la certeza" de que la vicepresidenta "debe" encabezar la fórmula presidencial el año que viene, ya que, analizó, el país enfrenta "una muy buena oportunidad por sus recursos naturales, que puede transformarse en un fracaso" sino se la sabe aprovechar. "Ella ha demostrado que sabe administrar el Estado y que sabe defender el interés nacional y popular y que sabe cómo devolverle al pueblo trabajo, producción y bienestar, en definitiva, alegría", profundizó.

El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, se sumó al clamor "Cristina 2023" y expresó su deseo de que en el acto por el Día de la Militancia que este jueves se realizará en La Plata "quede sellada" la candidatura de la vicepresidenta para las elecciones del próximo año.

Esperamos que quede sellada su candidatura. El pueblo clamará por Cristina presidenta como en el acto de los metalúrgicos", sostuvo el dirigente en referencia a la actividad de la semana pasada en Pilar.

De esta manera, Yasky se manifestó en línea con el mensaje que expresó el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien aseguró que el pedido en favor de la postulación de la exmandataria "es algo que surge desde abajo".

El jefe comunal, además, le bajó el pulgar al presidente Alberto Fernández en una eventual interna con la vicepresidenta.

"El Presidente tiene el derecho de ser candidato a lo que quiera, pero ya sabemos los resultados si hubiera PASO contra Cristina y no sería bueno para él. Yo no lo veo", señaló en declaraciones a AM 990.

Y agregó: "Es la gente la que le tiene confianza a Cristina y pide su candidatura. Nadie puede ignorar que esto es algo que viene desde abajo y cuando la gente se activa y viene de abajo, es fuerte. Cada vez que ella habla se para el país. Es la figura más importante que tiene nuestro sector político".

El jefe comunal estimó necesario "tomar decisiones políticas" en el FdT, y afirmó que la vicepresidenta es la garante de "la voluntad popular" al interior de la coalición oficialista.

"En nuestro espacio político muchos pidieron (en 2015) que (Daniel) Scioli fuera candidato. No llegó a ganar las elecciones. Dijeron entonces que el kirchnerismo estaba muerto y trabajamos la candidatura de Cristina para senadora en 2017. Pudimos demostrar la fortaleza que teníamos y con esa fortaleza ganamos en 2019 Cristina puso un presidente de la Nación", indicó.