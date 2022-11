La inflación de octubre será mundial, Kelly

Este martes se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre, que preanuncia una cifra nada tranquilizadora para el Gobierno y para los bolsillos de toda la ciudadanía, en especial para los más castigados. El anuncio del INDEC llegará precedido por las declaraciones de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, quien casi se ahorca con la lengua al hablar de inflación y fútbol. En TV, el domingo trató de pasar por popular y metió la pata hasta la ingle, lo que este lunes deparó críticas sin fin. "Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina" el Mundial de Catar, fijó prioridades. Enseguida "aclaró" que "que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia. En cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y argentinas, queremos que Argentina sea campeón". Bueno.

Horas después, tuvo que hacer una segunda precisión, lo que nunca es bueno. "Pido disculpas por haber enredado así un tema simple y del cual estoy convencida: es muy importante que la Argentina gane el Mundial por lo que significaría anímicamente para las y los argentinos, pero al afirmar que ese mes ‘no hará la diferencia’ en la lucha contra la inflación, no quise decir que estaremos un mes parados, mirando el Mundial, sin hacer nada para reducir los índices". Basta, Kelly.

No es la intención de este portal ensañarse por una metida de pata, pero preocupa que, acaso, no se trate de eso, sino de una verdadera convicción. De hecho, la ministra de Trabajo no deja de reiterar su punto: primero el Mundial. El asunto es curioso porque es seguro que Olmos puede orientar paritarias y tomarse un té al mismo tiempo.

"Un mes no hace la diferencia"

Sí, la hace. El INDEC revelará hoy el índice de inflación de octubre, que se ubicaría, según proyecciones privadas, en algún punto entre el 6 y el 7%. Será otra tragedia para los ingresos de la población, a la que su propio Gobierno –con y sin Mundial– trata de ponerle freno con los Precios Justos y con un ajuste que ya ralentiza el crecimiento y el empleo.

Para Sergio Massa –que al programa de congelamiento consensuado sumó otro, con 30 mil productos que solo podrán aumentar 4% en los próximos 120 días–, cada mes cuenta y ni hablar de los argentinos y las argentinas.

La agenda es desafiante, por decir poco. En lo que supone un desafío gigantesco para Miguel Pesce, el Banco Central no deja de perder reservas y ya lo hace al mayor ritmo en 26 meses. De ahí la desesperación por hacer más grande y operativo el swap cambiario con China. Solo este lunes, la autoridad monetaria entregó 100 millones de dólares, con lo que lo cedido en lo que va del mes asciende a 885 millones. Y todavía falta la mitad de noviembre…

El dólar, mientras, siempre amenaza con despertarse: el blue volvió a su nivel de agosto y uno de los negociados en bolsa tocó un máximo de seis semanas.