Michlig: “Nos da más tiempo para que el frente madure definitivamente”

SANTA FE (Corresponsalía) El senador provincial y presidente del Comité Provincial de la UCR, Felipe Michlig, no cree que la idea del gobernador Omar Perotti de retrasar el calendario electoral provincial y pegarlo al nacional provoque un impacto en el escenario político de esta provincia e incluso se animó a especular con que “posiblemente" le de "más tiempo" a la oposición "para que el frente amplio madure definitivamente”.

En esa línea, en diálogo con Letra P aseguró que el armado opositor avanza y lograron “generar confianza entre los distintos partidos políticos”.

-¿Qué opina de que Perotti evalúe hacer las elecciones generales lo más cerca posible de las nacionales?

-Claramente es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Lo importante sería que el gobierno provincial inicie una ronda de diálogo con los partidos políticos, para que tengamos todos previsibilidad y certidumbre, y no se convierta esta facultad en una cuestión de especulación.

-¿Qué postura llevarían a ese encuentro?

-Siempre que esté dentro de los plazos que establece la Constitución no nos modifica absolutamente en nada. No estamos especulando, sino que estamos trabajando para ganar la elección. El radicalismo tiene la oportunidad de volver a gobernar después de 60 años de haber asumido el último gobernador radical que tuvo la provincia. Nos estamos preparando para la fecha que se disponga para competir.

-¿Por qué cree que Perotti podría llegar a usar esta estrategia para las elecciones?

-Por una especulación y por una decisión que le permita ser más competitivo, hoy la imagen del gobernador Perotti, el gobierno provincial y ni hablar del nacional, son negativas. Tal vez lo que están viendo, o especulando, es que haya un recupero de la economía o que ocurran acciones que les permita estar mejor posicionados a la hora de los comicios. Cada uno seguramente trata de tener la mejor estrategia.

-¿La fecha puede beneficiar o perjudicar a algún espacio político?

-No, por el hecho de que nos estamos preparando y trabajando en darle visibilidad al proyecto que estamos tratando de concretar y que es unir a toda la oposición. En ese marco, estamos intentando tener el mejor programa de gobierno, un buen diagnóstico de la situación y un diálogo permanente con los vecinos e instituciones. Por eso no especulamos con la fecha. Me da lo mismo que sea del 10 de junio al 10 de septiembre, en la medida en que nosotros estemos seguros de lo que queremos hacer y podamos comunicarlo correctamente.

-¿El hecho de que se “peguen” las elecciones a las nacionales no puede generar algunos cortocircuitos internos en ese armado opositor?

-No, porque hemos avanzado mucho en generar confianza entre los distintos partidos políticos. Hace un año muchos partidos políticos decían "mi límite es tal cosa" y eso ya no está más. Por supuesto que hay planteos en la sintonía que tiene que tener un proyecto provincial con uno nacional, pero lo importante es la idea de unir a toda la oposición para generar un nuevo espacio pensando en defender a Santa Fe y sus intereses.

-¿Cómo vienen trabajando ese tema?

-Vamos a paso firme, por buen camino, en estos últimos seis meses avanzamos muchísimo y todavía nos falta. El hecho de que extiendan más las elecciones posiblemente nos de más tiempo para que el frente amplio madure definitivamente