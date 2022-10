Nostalgias de un peronista: Pichetto pide un liderazgo en JxC y postula a Macri

El líder del Peronismo Republicano y excandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, reclamó que se termine la "horizontalidad" en Juntos por el Cambio (JxC), ya que estimó que "no hay proyecto que pueda ganar una elección sin un líder y un programa". En este sentido, el rionegrino no dudó en postular a Mauricio Macri para competir contra el oficialismo en las elecciones de 2023.

"Lo ideal sería consolidar una fuerza política que dé certidumbre, que permita elaborar un programa de gobierno y que dirima el liderazgo democráticamente. Hasta ahora, lo hemos venido haciendo bien, pero uno de los temas centrales es que esta horizontalidad que tenemos no puede durar mucho tiempo: sirvió para una etapa, pero de cara al año electoral un proyecto político requiere de un liderazgo firme, no tutelado. Éste es el principal desafío que tenemos. No hay proyecto que pueda ganar una elección sin un líder y un programa", manifestó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Días atrás, el dirigente un paralelismo entre el proceso político de Argentina y las elecciones en Brasil, que se realizaron el domingo pasado, y sostuvo: “Jugaron los titulares, los dos líderes Lula y Bolsonaro; es un buen ejemplo para lo que tiene que pasar en el país, no se puede hacer política con los suplentes”. Y agregó: “Lo que viene tienen que jugarlo los que son los líderes y dirimir esa cuestión para un lado y para el otro. Es Macri de un lado y Cristina por el otro”.

Por otro lado, analizó la polémica que generada por las críticas del diputado radical Facundo Manes hacia el expresidente de Cambiemos y estimó que si bien "es legítimo el diferenciarse", no hay que "lesionar la identidad del espacio, ni tampoco agredir a uno de los integrantes importantes que construyó un partido que fue motor de Cambiemos y de Juntos por el Cambio". Pese a su desacuerdo con este tipo de expresiones, el exsenador señaló que "tampoco hay que dramatizar este momento" y afirmó que tienen que "actuar todos con cierta prudencia y trabajar para elaborar una propuesta" de cara a las elecciones de 2023.

"El gobierno que viene no puede hacer lo que está haciendo el actual Gobierno: crisis permanente, diferencias entre la vicepresidenta y el Presidente, cruces que afectan la política económica. Eso generaría un marco de inestabilidad y se entraría rápidamente en un proceso de pérdida de credibilidad", sostuvo.

Al ser consultado sobre la figura de Macri, el rionegrino indicó que se trata de "un liderazgo importante y decisorio".

"Hay un proceso en la Argentina de aceleración de crisis que lo va a obligar a definir con anticipación. La espera hasta marzo, abril indudablemente arrastra todo el proceso de Juntos por el Cambio a una profundización de la crisis", señaló.