El ¿albertista? Bordet se suma a los gobernadores que piden suspender las PASO

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se sumó a los mandatarios que piden suspender las Primeras, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y afirmó que “en el contexto en el que está la Argentina es muy particular, con una situación muy atípica" hay que "estudiar" esa posibilidad de cara a las elecciones de 2023.

"En el contexto en el que está la Argentina es muy particular, con una situación muy atípica: más que eliminarlas hay que estudiar la suspensión", aseguró y aclaró que “no hay todavía una posición definida y clara” en el oficialismo. “Hemos iniciado algún tipo de conversación entre legisladores, intendentes y quienes tenemos funciones de Gobierno y expectativas electorales para el año que viene", agregó en FM de la Plaza Paraná.

El entrerriano pidió discutir la propuesta con la oposición, a pesar de que algunas figuras de Juntos por el Cambio (JxC) ya se manifestaron en contra de "cambiar las reglas de juego" para las próximas elecciones. "Tiene que ser ampliamente consensuado dentro de nuestro espacio político y también con las fuerzas de la oposición", consideró.

Hasta el momento, el presidente Alberto Fernández no se manifestó en contra ni a favor de proyecto y distintas voces de la Casa Rosada, como la portavoz Gabriela Cerruti, aseguraron que no está en su agenda, pero el mandatario no clausuró el debate y Bordet podría generar una primera señal en estas filas del oficialismo al tener en cuenta su afinidad y acercamiento con el jefe de Estado.

En este contexto, Bordet afirmó que las PASO “tienen flancos débiles” y recordó que en el pasado fue la oposición quien planteó su eliminación al manifestar que “generan un gasto” ya que “implica erogaciones en la impresión de boletas y campañas publicitarias para cada lista que se presenta".

De esta manera, Bordet se sumó a la lista de gobernadores que plantearon la necesidad de debatir el tema a nivel nacional antes de tomar una medida en sus distritos. Sin embargo, otros ya avanzaron de manera unilateral en la eliminación o suspensión de las PASO. San Juan se adelantó y eliminó las primarias provinciales en diciembre del 2021. En Salta, se suspendieron para 2023 “en forma excepcional y extraordinaria” en agosto de este año por “motivos económicos” Catamarca, Chubut y La Rioja, entre otros, también manifestaron su voluntad de no llevarlas a cabo.

Como relató Letra P, el debate por la posible suspensión de las primarias quedará suspendido en el Congreso de forma temporal hasta que el oficialismo logre aprobar el presupuesto presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que todavía no ingresó al recinto parlamentario.