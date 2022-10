Juntos contra Manes

En otro capítulo de la interna de Juntos por el Cambio (JxC), dirigentes del espacio rechazaron los cuestionamientos que el diputado Facundo Manes lanzó sobre el expresidente Mauricio Macri y pusieron en duda la pertenencia e integración del radical a la principal alianza opositora. La plana mayor de PRO fue en contra de esas expresiones y defendió al exmandatario, a quien el legislador radical acusó de practicar "populismo institucional" durante su mandato.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

“Mauricio puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los kirchner. Acá el populismo en Argentina lo encarna el kirchnerismo. Estoy convencido de eso. Además la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo se fehacientemente que no estuvo involucrado, pero además lo dijo la Justicia", sostuvo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una entrevista con Radio Ciudadano News y pidió "trabajar por la unidad".

Por su parte, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, también desestimó las palabras de su correligionario. “No las comparto ni las compartimos. No son declaraciones que avalemos desde la UCR”, dijo y recalcó que las declaraciones del legislador de Buenos Aires son “un agravio sin sentido. No es verdad, es irreal”, indicó a Todo Jujuy.

La titular del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, aseguró que "el primer gobierno de Cambiemos, con aciertos y errores, fue el primero que rompió con la hegemonía populista".

"Enfrente tenemos a un enemigo implacable. Aquellos que defendemos la libertad, el imperio de la ley y la democracia, no podemos dudar de qué lado estamos", enfatizó.

También podés leer Los dardos de Manes a Macri agitaron la interna de JxC

En esa línea se pronunció la diputada María Eugenia Vidal, quien se posicionó en la vereda de en frente de Manes, señaló que las críticas deben centrase en el oficialismo y se alejó de cualquier "agresión interna".

"No cuenten conmigo para difamar, ensuciar o agredir a @mauriciomacri ni a nadie de Juntos por el Cambio. Argentina ya tiene suficientes desgracias con el kirchnerismo en el poder", escribió la diputada María Eugenia Vidal", escribió la exgobernadora bonaerense.

Por su parte, el titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, se sumó a la respuesta demorada del Comité Nacional de la UCR -que este martes se despegó de las dichos expresados el domingo por la noche- y compartió el comunicado en sus redes.

"Hay que cuidar la casa común que representa Juntos por el Cambio. La gente nos pide que trabajemos para reconstruir el país que rompió el kirchnerismo", comentó en la publicación.

En un tono más duro, el legislador Luciano Laspina manifestó su solidaridad con el expresidente antes "los ataques injustificables de aliados recientemente incorporados" a JxC.

"No somos extremos. No somos lo mismo. El adversario es el kirchnerismo. No nosotros", completó.