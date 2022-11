Principio de acuerdo en la mesa bonaerense PRO para el Plan Y

La interna en el PRO sobre qué hacer de cara a las PASO en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo este lunes cuando, con la resistencia del team halcón de mantener las internas, la mesa del partido continúa su camino para avanzar con la estrategia “Y” de blindar los distritos que se gobiernen o en los que en las últimas legislativas se haya impuesto un o una “sin tierra”, como le dicen a quienes aspiran arrebatarle una intendencia al Frente de Todos (FdT).

Como contó Letra P, durante la cumbre de alcaldes internacional del C-40 que se hizo hace dos semanas en Buenos Aires, la mesa provincial del PRO mantuvo un encuentro para empezar a definir la forma en la que se definirían las primarias en los distritos. En esa charla se plasmó la idea de habilitar que haya un consenso para que diferentes presidenciables del espacio opositor lleven a un único aspirante distrital en la boleta.

Este lunes, en una reunión mixta ya que hubo una parte de la cúpula presente en la sede del PRO en suelo porteño (en Balcarce 442) y otra conectada vía Zoom, la mesa bonaerense llegó a un principio de acuerdo para habilitar la “Y” en aquellos distritos en donde el municipio pertenezca al macrismo o en donde un o una “sin tierra” haya ganado en 2021. A esa decisión se acercaron intendente de Lanús, Néstor Grindetti; su pares de Olavarría, Ezequiel Galli; de Bahía Blanca, Héctor Gay; de La Plata, Julio Garro; de Junín, Pablo Petrecca; de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Al grupo de alcaldes se sumaron los diputados Diego Santilli, Cristian Ritondo y Gerardo Milman, el legislador Alex Campbell, y el ministro de Gobierno porteño y también titular del PRO bonaerense, Jorge Macri.

“En los distritos que ganamos el año pasado no hay mucha discusión, se respeta lo local. La idea es ir acordando puntos en común. Todavía restan algunas discusiones”, le dijo a Letra P uno de los dirigentes que participó del encuentro.

Un dato no menor, que surgió durante el debate, es cómo hacer para minimizar o eliminar las preferencias que podría tener cualquier postulante con la oferta de presidenciables para no inclinarse por una de las boletas. “Va a ser toda una tarea que cualquier jefes comunal ponga la misma intensidad para cuidar los votos de los otros”, agregó uno de los presentes. Con todo el menú sumando para abajo, no debería haber preferencias para militar una u otra papeleta con matemáticas que varían para arriba.

Ese es uno de los puntos de la discusión que mantienen en vilo a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la diputada nacional María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exmandatario Mauricio Macri Con ese principio de acuerdo avanzado, en una medida que buscaban tener Bullrich y Larreta, restan seguir el resto de las negociaciones para estipular las reglas en la interna del PRO en una provincia en la que, al igual que para aspirar a la Casa Rosada, hay más de un anotado.