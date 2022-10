El PRO bonaerense blinda a los candidatos del 35% y empuja el Plan Y

La discusión dentro del PRO sobre cómo evitar que la fortaleza de los candidatos y candidatas locales (a intendencia y gobernación, fundamentalmente) se debilite ante la interna presidencial que asoma y que tiene en cancha a la titular del partido, Patricia Bullrich, al expresidente Mauricio Macri y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando los representantes bonaerenses del espacio mantuvieron un encuentro en uno de los break del Foro Urbano Federal en la previa de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40. Dos cosas sobresalen de ese encuentro fugaz: a quienes tengan un piso de 35% de intención de voto no se los molesta y cada postulante podrá jugar con todos los presidenciables, es decir, aplicará el Plan Y.

En un encuentro que duró poco más de 10 minutos, debido a la complicación por el contexto, intendentes bonaerenses que estaban presentes apoyaron la idea del Plan Y sobre el que charlaron Bullrich, la diputada María Eugenia Vidal, Larreta y Macri, el lunes pasado, con el expresidente de anfitrión.

Como adelantó Letra P, quieren evitar que los intendentes que buscan la reelección y los candidatos sin tierra con chances de ganar pierdan votos como consecuencia de la compulsa presidencial, por lo que permitirán que cada cual puedan ir con la boleta de todos los que disputan el sillón de Rivadavia.

De esta forma, por ejemplo, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) podrá ir con la boleta de Bullrich, Vidal y Larreta, de ser ellos tres quienes se postulen a la Casa Rosada por el PRO.

Esta estrategia sumó un nuevo anexo en el encuentro que mantuvieron los integrantes del macrismo bonaerense. Según pudo reconstruir este portal, se acordó directamente que nadie molestará a un candidato, busque la reelección o vaya por su primer mandato, que garantice un piso de 35% de intención de voto.

“Con ese número no se jode”, expresó un intendente que participó de la charla que terminó con el compromiso de profundizarla más adelante. “Fue demasiado corta y no llegamos a hablar en profundidad del tema. Pero hay un principio de acuerdo para no entorpecer a los candidatos”, agregó otro de los jefes comunales que estuvo en el cónclave.

La decisión de no hacer exclusiva la regla de la Y a los intendentes se debe a que en el PRO quieren asegurarse de tener la mayor competitividad posible en 2023 y dejar de lado algunos egos.

La preocupación radica en el envalentonamiento que podrían llegar a tener algunos candidatos que evitaron participar de las PASO en 2021 ante la posibilidad de una buena oportunidad por el contexto en 2023. “Hay que bancar a los que les pusieron el cuerpo a las elecciones el año pasado”, sostuvo ante Letra P uno de los armadores del diputado Diego Santilli.