La inflación no para: con nuevo piso, cruzará la barrera del 100% anual

Luego de la crisis de agosto, la inflación consiguió un nuevo piso inercial apenas por debajo del 7%, lo que provocará la ruptura de la barrera del 100% en el acumulado anual. Las proyecciones de los analistas privados y los temores en oficinas del Gobierno coinciden en el mal augurio: septiembre volverá a tener presiones "muy altas" en el IPC de los precios de los alimentos, si bien descartaron una doble aceleración por parte de las empresas del sector. La preocupación se instaló con fuerza luego del reclamo por una ayuda extra que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le realizó al ministro de Economía, Sergio Massa, por el impacto que generaron los aumentos en el índice de pobreza e indigencia.

"La inflación no afloja y, a pesar de mostrar una leve tendencia a la desaceleración, el piso para los últimos meses del año difícilmente baje del 6,5%. Así, nuestro indicador arroja una medición del 6,7% para el mes y si montamos nuestra proyección a los datos publicados por INDEC hasta el mes de agosto, en lo que va del año la inflación acumula una suba del 66,9%", señaló el último informe de la consultora Eco Go, al que tuvo acceso Letra P.

Con una "situación realmente compleja", que incluye una inflación núcleo que corre al 7,4% y en alimentos al 7,2%, "el problema se evidencia estructural", destacó la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, que, además, mostró proyecciones para el año que "se elevan nuevamente y se ubican en 101,9%". "Sin planes ni medidas contundentes que induzcan a un cambio en las expectativas, desde la Secretaria de Comercio aplican parches intentando contener -algo- los precios", criticó el informe.

Dal Poggetto fue una de las primeras figuras del mundo económico que Massa sondeó para ocupar el cargo de viceministra. Su consultora apuntó este lunes contra el plan desplegado por el Palacio de Hacienda: "Hoy la agenda económica está lejos de priorizar la inflación y centra sus preocupaciones en la falta de reservas y en cómo evitar una devaluación forzada con miras a las elecciones del año próximo"

Eco Go también señaló que "a pesar de dos meses con la inflación por encima del 7% y proyecciones para el año que superan el 100%, no se ven medidas claras que tengan por objetivo atacar el problema". De hecho, lamentó que los "rumores de planes de estabilización, desdoblamiento cambiario, y un sinfín de estrategias" se hayan convertido en una opción que no "termina por materializarse". Y con las paritarias que se aceleran para cerrar la brecha entre los aumentos y la inflación, se queja por la "constante dilación en la toma de medidas impopulares que reordenen la economía".

De acuerdo al Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de la consultora, en la última semana de septiembre la inflación en alimentos y bebidas fue del 1,4%, que empuja a un 7,2% acumulado en el mes en ese rubro. Así, el segmento al que la vicepresidenta pidió observar su margen de ganancias acumula en lo que va del año subas del 86%, muy por encima del 65,2% que Eco Go relevó en todos los precios que conforman el IPC. "En septiembre, el 52,7% de la canasta de alimentos mostró variaciones, siendo el 45,9% positivas y 6,8% negativas. Esto implica un aumento de 10,5 puntos porcentuales y de 3,1 respectivamente, en relación al mes pasado", sostuvo.

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), en su informe económico semanal, mostró que la inflación del 26 de septiembre al 3 de octubre fue del 1,2%, siendo la categoría de "alimentos frescos" la mayor suba con un 2,4%, lo que duplica el promedio semanal. Siguen en el raking inflacionario los elementos d limpieza (+1,5%), alimentos secos (+1,1%) y hogar (+1,1%). "Resaltan las subas en Lácteos (+3,5%), Carnes (+3,0% semanal, muy por encima de la semana anterior que se registró un +1,5%", completó el reporte.

Según el CESO, septiembre terminará con una suba del 6,4%. El economista-jefe del centro de estudios, Nicolás Pertierra, destacó que "la inflación en alimentos persiste muy alta, después de la aceleración de julio y agosto". "No hay una doble aceleración, pero el componente inercial incorporado es muy alto, cercano al 7% mensual, en donde se manejan casi todos los precios de la economía, no sólo el de los alimentos", le dijo a Letra P.

En tanto, el economista-jefe de Econviews, Andrés Borenstein, consideró que el índice de inflación de septiembre estará en 6,5%, lo que desaceleró medio punto en relación con el 7% que el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) midió en agosto. En base a esta proyección, la consultora que dirige el exsecretario de Finanzas Miguel Kieguel y puso como piso de las remarcaciones en todo el 2022 del 100%.

En la Casa Rosada abren el paraguas y, antes de la difusión de la próxima semana del IPC por parte del organismo que comanda Marco Lavagna, vaticina una cifra más cercana al 7%.