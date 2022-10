Ministros en fuga a sus distritos: Ferraresi también deja el gabinete

En medio del debate que se da en el Frente de Todos sobre cómo retener los votos en el conurbano bonaerense ante el crecimiento de la oposición, el presidente Alberto Fernández confirmó que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, abandonará su cargo el 1° de noviembre para retomar la gestión del municipio de Avellaneda de cara a las elecciones de 2023. La jugada forma parte de la estrategia electoral del peronismo para no perder terreno en la provincia de Buenos Aires.

El pasado miércoles, Ferraresi participó de la cumbre que encabezaron el gobernador Axel Kicillof y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner en la Gobernación de Buenos Aires, donde también estuvieron intendentes de la Primera y Tercera sección, ministros nacionales y el gabinete bonaerenses casi en pleno. Como contó Letra P, los presentes coincidieron en que sin un “blindaje” electoral en el Gran Buenos Aires de los millones de votos, al oficialismo le será muy difícil retener el distrito que hoy está amenazado por el crecimiento del voto opositor.

Cuatro días después, el Presidente confirmó que Ferraresi volverá al partido bonaerense que conduce desde 2009 y con la mira puesta en las elecciones de 2023. De esta manera, seguirá el camino de Juan Zabaleta, quien dejó el Ministerio de Desarrollo Social para volver a la intendencia de Hurlingham, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien retornará a Tucumán el año que viene para sumarse a la campaña electoral. Su reemplazante en el ministerio será el secretario de Hábitat, el también intendente en uso de licencia Santiago Maggioti.

"Agradezco profunda y sinceramente el trabajo realizado por Jorge Ferraresi y valoro su compromiso político en el tiempo tan difícil en que nos tocó gobernar. Su esfuerzo fue esencial para avanzar en la transformación estructural de nuestra Argentina", dijo el Presidente en su cuenta Twitter.

El mandatario acompañó el hilo de estos mensajes con una foto en la que se lo ve junto a Ferraresi y Maggiotti y contó que se reunió con los funcionarios para "analizar el desenvolvimiento de las políticas de vivienda y hábitat que están dando respuesta a cientos de miles de familias en todo el país".

"Con Jorge Ferraresi al frente de la intendencia de Avellaneda, con @smaggiotti al frente del ministerio y con el esfuerzo de cada hombre y cada mujer del Frente de Todos, seguiremos transitando juntos este camino de reconstrucción de un país que a todas y todos nos incluya", completó.

Fuentes oficiales indicaron que Ferraresi quiere presentarse a la reelección como intendente de Avellaneda y quería volver a su cargo como jefe comunal antes de que se cumplieran dos años de su llegada al Gobierno nacional, algo que iba a suceder el próximo 12 de noviembre.

“Si no renunciaba antes del 12 noviembre, cuando se cumplían dos años de su llegada al ministerio, se podía considerar que no tenía un mandato cumplido en Avellaneda y entonces podía entenderse que aspiraba a dos reelecciones y eso era algo que Ferraresi no quería. Por eso acordó que dejará su cargo el 1° de noviembre”, explicaron los voceros gubernamentales.

Quién se queda

El sillón que dejará Ferraresi, quien había reemplazado en ese puesto a María Eugenia Bielsa en el amanecer del gobierno del Frente de Todos, quedará en custodia de otro intendente que dejó su pago chico para sumarse al gabinete nacional.

Maggiotti es el número dos de Ferraresi. Economista, condujo la intendencia del municipio bonaerense de Navarro durante nueve años, desde 2011. En el inicio de su tercer mandato, que había comenzado en 2019, dejó el distrito para sumarse al equipo de su colega de Avellaneda.