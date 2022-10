El Presidente no afloja: calificó a Alfa de "energúmeno" y respaldó a Cerruti

El presidente Alberto Fernández se refirió por primera vez a la disputa que inició el Gobierno contra Alfa, uno de los participantes del programa de televisión Gran Hermano, que aseguró haber sido coimeado por el jefe de Estado, y manifestó que va a defenderse porque “están poniendo en tela de juicio” su “honestidad”. “No me importa si el que me ataca es un energúmeno”, lanzó.

Además, Fernández respaldó a su portavoz, Gabriela Cerruti, quien asumió desde el principio de este culebrón la defensa del mandatario y la avanzada contra el habitante de la casa de fantasía -anunció que el Presidente iniciará acciones legales contra del programa de televisión-. La funcionaria “expresó lo que el Presidente piensa y dijo lo que exactamente yo creo. Terminen con esa discusión”, declaró este viernes el jefe de Estado en una entrevista con C5N.

Distintas figuras de la oposición, como el diputado Diego Santilli y su compañera de banca María Eugenia Vidal, criticaron la reacción de la Casa Rosada y acusaron al oficialismo de no centrarse en los principales problemas de la actualidad. “Si sus prioridades son Gran Hermano y no la inflación, claramente tiene mal definidas las prioridades de la Argentina”, aseguró a Letra P la exgobernadora de Buenos Aires.

Este viernes, en el marco de la inauguración de una fábrica en Pilar, el jefe de Estado se defendió. “El Presidente es una persona honrada, nunca ha participado de ningún hecho de corrupción, nunca se ha cuestionado su decencia y lo único que tengo para dejarles a mis hijos es mi decencia; si quien me ataca es alguien muy importante o un energúmeno, voy a reaccionar del mismo modo, porque lo que están poniendo en tela de juicio es la honestidad del Presidente y eso yo no puedo dejarlo en tela de juicio porque soy una persona honesta”.

“Si se trata de un energúmeno o de una persona muy importante, me da exactamente igual. No me voy a quedar callado cuando me agredan en cosas con las que no tengo nada que ver”, ahondó Fernández y completó: “Estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona”.