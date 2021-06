“Para instalar un candidato a la gobernación, hay que mostrarlo en 2021”

Alberto Ricci es, desde 2015, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, la cuarta ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe. Histórico comerciante local, saltó a la política invitado por el exgobernador Miguel Lifschitz. Ahora, es una de las referencias del socialismo, que arranca un debate sobre liderazgos y candidaturas tras la muerte del exmandatario. En diálogo con Letra P, pidió continuar con “todo lo bueno que hizo” el Frente Progresista y mandó un mensaje de cara a la definición del candidato o la candidata para el Senado nacional. “Para instalar un candidato para que peleé la gobernación, hay que mostrarlo en 2021”, demandó.

También podés leer El socialismo, huérfano y sin opciones adentro

- ¿Cuál es el futuro del socialismo sin Lifschitz?

-La de Miguel es una pérdida que no puedo digerir. Yo dejé mi empresa de tantos años para sumarme a la política convocado por él. El rumbo que podemos tomar después de este trágico suceso es seguir trabajando juntos, por todo lo bueno que se hizo en todo este tiempo. Más allá de ideales y compromisos con otros partidos, es la fórmula que tiene que continuar.

-¿Deben insistir con la tercera vía o pensar una alianza no peronista?

-Yo no vengo de la política, pero, si hay que salir a buscar personas fuera de la política… han dado buenos resultados. Emilio Jatón, el caso mío, muchas personas que pudimos hacernos cargo de ciudades. Soy una persona abierta, no me importa de qué partido vengas, el objetivo tiene que ser mejorarles la calidad de vida a los vecinos. Hay personas que entran a la política a tener un ingreso fijo. Esa no es mi mirada. Perjudican al sistema política. Generan las famosas roscas para no perder su lugarcito. Acá hay que salir a pisar al barro para cambiar las cosas.

También podés leer El socialismo renovó autoridades y sigue esquivando la grieta

- ¿Quién toma la posta después de Lifschitz en el progresismo?

-Miguel era único, pero hay varias personas capacitadas que trabajaron a su lado, no solamente socialistas, también radicales, que son personas muy capaces. Sosteniendo el Frente Progresista con la misma línea que traíamos desde Antonio Bonfatti, Lifschitz, esto tendría que seguir adelante. Nombrarte un líder. Hoy no está. Me pareció muy bien el nombramiento de Pablo Farías (nuevo presidente de la Cámara de Diputados), porque es una persona que siempre estuvo a la par de Miguel, mediadora, de trabajo.

-¿Pablo Javkin puede ser ese líder?

-Lo tiene que trabajar. Pablo viene militando desde hace muchos años, desde la universidad, y sabe cómo es el camino. Le tocó gobernar y a los tres meses tuvo la pandemia. La viene llevando bien. Lo bueno que tiene Pablo, como todos los intendentes, es que salimos a poner la cara, no nos escondemos atrás de un escritorio.

-Lifschitz era candidato puesto a senador nacional. ¿Su reemplazo natural es Bonfatti?

-Hay que ver si Antonio quiere. En charlas que hemos tenido, después de las elecciones de 2019, estaba dándole paso a otras personas. Para instalar un candidato en 2023, hay que mostrarlo en 2021. Ya sea Antonio u otra persona. Por lo menos, que haga pie para que la gente empiece a conocerlo.

-¿Usted quiere que Bonfatti sea el candidato?

-Antonio es una persona muy importante en la política de Santa Fe, tiene un caudal de votos importante. Ha hecho una muy buena gestión más allá de la difamación que sufrió, ha marcado un camino después de Hermes Binner. Si bien perdió las elecciones en 2019, no se lo podemos reprochar. Es una persona de mucho peso en la provincial y a nivel nacional también.

También podés leer “Javkin es uno de los nombres a proyectar en el Frente Progresista”

-¿Cómo evalúa la gestión del gobernador Omar Perotti?

-Lo puedo comparar con Javkin y el presidente. A tres meses de haber asumido, le tocó una pandemia que nos sacó a todos del eje. Hoy el gobierno está bien calzado con suficientes fondos para enfrentar lo que viene. Villa Gobernador Gálvez no es discriminado porque el intendente provenga de otro partido. El Estado provincial está presente. A pesar de todo lo que está pasando, el gobernador está presente. Se pone al frente y está, no manda a sus segundas y terceras líneas. Eso nos da un grado de confianza importante y en este momento tenemos que estar todos unidos.