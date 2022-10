El PS, contra las condiciones del PRO para el frente de frentes: "Es prepotente"

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Al socialismo no le cayó en gracia el documento que el PRO en conjunto emitió la semana pasada donde impone condiciones para conformar el frente de frentes opositor al peronismo como, por ejemplo, que la alquimia "debe estar apoyada sobre un proyecto nacional de JxC”. “Nos parece prepotente de parte del PRO, no vamos a hacer lo que un partido nos diga”, fue la lacónica respuesta que lanzó el partido de la rosa.

El plan del gobernador Omar Perotti de retrasar las elecciones provinciales hasta septiembre causó un reacomodamiento en la estrategia de los partidos opositores que, otra vez, pone en el plano de la incertidumbre la conformación del frente de frentes anti-PJ. Llevar los comicios santafesinos a septiembre, una fecha cercana a las elecciones presidenciales, inevitablemente hará que la campaña provincial se nacionalice, acotando el lugar para experimentos locales y subiendo las acciones de los frentes nacionales

El PRO, a sabiendas de que no liderará la construcción opositora santafesina pero convencido de que sí lo hará a nivel nacional, cerró filas exigiendo el apoyo a candidatos nacionales de Juntos x el Cambio como requisito para los espacios políticos que quieran sumarse a un gran armado opositor: “No hay lugar para provincialismos”, advirtieron en un mensaje directo al Partido Socialista y a los liderados por el intendente rosarino Pablo Javkin.

En el socialismo, sin embargo, son cuidadosos con la situación social y no quieren hablar demasiado sobre los planes para 2023. La diputada provincial Lionela Cattalini le dijo a Letra P: “Estamos preocupados por la realidad provincial y nacional, lo que hace difícil hablar de candidaturas”. De cualquier modo, reveló que “la estrategia es fortalecer el PS con candidaturas en las cinco categorías”. Sobre la estrategia nacional del partido de la rosa, la legisladora sostuvo: “No la pensamos todavía”, sentenció, pero avisó que “se va a discutir en un congreso nacional”.

En ese sentido, las exigencias de los macristas no cayeron bien en el socialismo. “Nos parece prepotente de parte del PRO, no vamos a hacer lo que un partido nos diga”, soltó Cattalini que, si bien no descartó contactos con todas las fuerzas políticas (“hablamos con todos”), fue determinante en sus intenciones: “Queremos una propuesta progresista”. Con las diferencias así marcadas, la concreción del tan ansiado frente de frentes quedó en stand by y no hay en el horizonte una posibilidad de acuerdo, pero tampoco apremia el tiempo. Final abierto.