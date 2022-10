“Trabajamos con Carolina Losada para gobernar Santa Fe”

ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El senador radical Dionisio Scarpin tiene mucho por festejar tras la victoria de Juntos por el Cambio (JxC) en la intendencia de Avellaneda. No solo porque su delfín y quien lo suplanta interinamente, Gonzalo Braidot, arrasó con más del 75% de los votos, sino porque se trata de un botín al que le puede sacar jugo en términos personales de cara a 2023.

Con tres intendencias al hombro, dio el salto al Senado tras ponerse al frente de la defensa de la cerealera Vicentin, con sede en Avellaneda, un fenómeno político al que aún le saca réditos. Ahora confía en el poder del norte y descansa en el apoyo de las referencias nacionales de JxC, como el expresidente Mauricio Macri, para intentar competir por la gobernación. ¿Compartirá fórmula con Carolina Losada?

La otra cuestión que toma color tras el empoderamiento del dirigente es su apuesta definitiva a un frente de frentes o si opta por ampliar la actual estructura de JxC, algo que le dinamitaría el camino a la construcción de la alianza y a varios candidaturas. Por ahora le dice sí al frente, pero le da protagonismo central a la alianza macrista-radical.

-¿Por qué ganó JxC en Avellaneda?

-Juegan varios factores, pero el ciudadano evalúa la gestión local. Obviamente si nuestra intendencia hubiese sido mala, el resultado no hubiese sido este. La gente vota el proyecto además de los dirigentes.

-¿Qué significa una victoria tan contundente de su espacio?

-Tiene un condimento especial porque era polarización entre JxC y el kirchnerismo. También se le suma el conflicto de la cerealera Vicentin. Hay un poco de todo.

-¿Esa polarización es una foto electoral de lo que viene en la provincia?

-Será una tendencia. El condimento político nacional jugará en la provincia. Sin dudas, se va a una polarización.

-Usted quedó colocado como el hombre de la tapa tras la victoria. ¿Cómo lo capitalizará?

-Lo más importante es que es para JxC en Santa Fe. Es el camino iniciado por JxC en la provincia y apuntala los intereses de 2023.

Scarpin junto a Losada tras ganar dos bancas del Senado en 2021

-¿Se debe competir a través de JxC?

-Se evaluará en los próximos meses. Con esto no afirmo que estoy en contra del frente de frentes, al contrario. Nosotros lo impulsamos, pero más allá de eso, JxC tendrá un protagonismo muy importante.

-¿Por qué?

-Porque se mezclará lo nacional en la elección provincial y allí la figura de JxC es determinante.

-En su discurso tras la victoria dijo que “a partir de diciembre de 2023 Santa Fe sea gobernada por Juntos por el Cambio".

-Porque en Avellaneda jugamos por JxC. Pero insisto, sí creo que JxC tiene un papel determinante en la estrategia con la polarización que se viene

-¿En qué etapa está el frente de frentes?

-Hay buen diálogo que es lo más importante para iniciar un camino. Sin dudas que el supuesto atraso de elecciones ha enfriado un poco las cosas.

-Trascendió que el expresidente Mauricio Macri le levantó el pulgar para que compita por la gobernación. ¿Cómo lo tomó?

-Fue muy importante. Es una figura preponderante. Mientras me convoque algún referente nacional voy a estar, no me voy a meter en una interna. Por eso tengo buena relación con todos como Horacio Larreta, Gerardo Morales, Facundo Manes, Gustavo Valdés, Patricia Bullrich.

-¿Todo esto le da impulso para competir por la gobernación?

-Sí. Trabajamos con Carolina (Losada) para eso. Queremos que alguien del equipo sea candidato y represente una expresión de JxC.

-¿Es o Losada o usted la fórmula?

-Puede ser. Si va Carolina, yo acompañaré y trabajaré para que sea gobernadora.

-¿Eso se definirá en una interna?

-No, imposible. Somos del mismo espacio, se hablará.

-¿Pueden compartir fórmula?

-También. Son todas opciones: que vaya ella de candidata, que vaya yo, o los dos juntos. Todo está abierto.