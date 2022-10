El Presidente, por colectora: al margen del 17-O, criticó el libro de Macri

En el Día de la Lealtad Peronista, una fecha a la cual definió como "propiedad de todos los argentinos", el presidente Alberto Fernández contó que durante el fin de semana leyó el segundo libro de su antecesor, Mauricio Macri, y lanzó críticas a las medidas que el exmandatario promete aplicar en un eventual segundo mandato. En ese contexto, con cuestionamientos a la oposición en general, pidió "no retroceder" y aseguró que "la mejor forma de recordar a Perón es tomando sus máximas".

"Este fin de semana hice algo que a los peronistas nos da un dolor de estómago. Dije: ‘Vamos a hacerlo, a ver qué dice’. Me fui a ver el libro del expresidente, a ver qué nos propone", expresó durante el acto de inauguración de las obras finalizadas de la autopista Ezeiza- Cañuelas.

Entre varias citas del texto, titulado "¿Para qué?", mencionó el fragmento en que "dice sin ningún tapujos que las empresas del Estado van a ser gestionadas por privados" o que "el momento de la industria para ser productiva ha llegado a su fin".

"Me permito llamar la atención este 17 de octubre porque es el día en que los trabajadores más recuerdan lo que el peronismo hizo. Les pido que no se dejen confundir. Sé que venimos de tiempos de mucha desazón, nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo derechos de los que viven en esa sociedad", se excusó.

De la misma manera, enumeró que Macri "quiere volver a terminar con el Estado, ponerle fin a la aerolínea de bandera, quiere terminar con los ferrocarriles".

En ese contexto, aunque sin personalizar, el jefe de Estado trajo a escena que en los últimos tiempos "muchas voces de alzan reclamando libertad y han aparecido personajes que dicen que parece que la libertad no existiera".

"Nosotros no somos los que perseguimos, no somos los que espiamos, no somos los que encarcelamos opositores para que se callen, no somos los que creamos causas judiciales, los que hacen eso son los que reclaman libertades. Nunca fuimos parte de ningún golpe militar, nunca llegamos al gobierno sino por el voto popular: siento que en nombre de la libertar quieren imponer el autoritarismo del dinero y la ignorancia", manifestó.

Sobre el final de su discurso, pidió "no bajar las banderas" del peronismo y recordar "el mandato de Evita y Perón" para evitar la avanzada de esos sectores a los que calificó como "cultores de ese falso liberalismo".

"No retrocedamos, eso es lo que les pido, recordemos lo que Evita y Perón nos dejaron. Soy consciente de que algunos la están pasando mal, con Sergio (Massa) trabajamos todos os días para ver cómo bajamos la inflación, quiero decirles a cada trabajador y cada trabajadora que no nos vamos a olvidar de ellos, que las paritarias están abiertas y que queremos que los salarios les sigan ganando a la inflación", repitió.