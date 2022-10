Zurro volvió a postular a Cristina Fernández como candidata a presidenta

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Luego de que el diputado bonaerense y exintendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara postulara públicamente al gobernador Axel Kicillof a la presidencia de la nación, el intendente utra-K Pablo Zurro (Pehuajó) salió al cruce para apoyar candidatura a la reelección del mandatario bonaerense e insistió con una fórmula encabezada por Cristina Fernández de Kirchner para la Casa Rosada. “Compañero, no confundan”, pidió.

En un mensaje de algo más de un minuto difundido por redes sociales, Zurro fue contundente: “Ante tantas versiones, ante tantos compañeros equivocados, les voy a decir ‘Cristina 2023’, con toda la ilusión que eso conlleva, con todos los militantes, con el pedido del pueblo argentino, y Axel gobernador. Axel es el mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires y Axel va a volver a ser gobernador”, afirmó luego de que, como publicó Letra P, Dichiara mencionara como opción una candidatura del gobernador a la primera magistratura.

“Por favor muchachos, no confundan, no distorsionen, pónganse en la realidad, en lo que quiere la militancia, en lo que quiere el movimiento nacional y popular: Cristina presidenta, Axel gobernador”, insistió el intendente de Pehuajó, para luego rematar: “Tenemos asegurada la provincia de Buenos Aires y vamos a ganar la nación, no sean funcionales a nadie, sean funcionales al campo nacional y popular, a la jefatura de Cristina Fernández de Kirchner y a nuestro querido gobernador, que lo va a seguir siendo”.

Antes, el diputado por la Sexta sección que gobernó el distrito de Monte Hermoso había dicho: “(Axel) es un buen gobernador y ha sido un buen gobernador, no estoy en contra de Axel Kicillof ni mucho menos. Axel puede ser también candidato a presidente de la Nación el día de mañana si queremos conjeturar alguna cosa”. Y, aunque también había dicho que las candidaturas son un tema que se va a resolver el año próximo, aventuró quiénes podrían ser los reemplazantes del mandatario para la batalla por la gobernación: “Hay muchísimos buenos intendentes y funcionarios que están ocupando cargos importantes que pueden ser gobernadores”, dijo a Letra P, y mencionó a “Martín (Insaurralde) o Jorge Ferraresi o Gabriel Katopodis”, afirmó.

El cruce de declaraciones saca a la superficie el runrún de especulaciones tejidas en mesas de rosca bonaerense, donde se analiza la “conveniencia” de mandar “para arriba” al gobernador, en una eventual candidatura presidencial, liberando la postulación por el sillón de Dardo Rocha. Al mismo tiempo, como contó este medio, un grupo de intendentes del interior empujan su postulación a la reelección, argumentando -como hizo Zurro- que es quien puede retener la provincia para el Frente de Todos ante una eventual ola amarilla.

Mientras tanto, el gobernador continúa con su plan 6x6, presentado a fines del año pasado, con el cual se lanzó tácitamente su candidatura para gobernar otro periodo el territorio del 37 por ciento del padrón electoral nacional. En el edificio gubernamental de calle 6, en La Plata, no quieren saber nada con cambio de estrategias, aunque siempre repiten lo mismo: todo dependerá de lo que decida CFK.