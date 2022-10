Diputado Dichiara: “Kicillof puede ser candidato a presidente de la Nación”

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El diputado bonaerense del Frente de Todos (FdT) y exintendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiaria expresó públicamente lo que, como viene contando Letra P, un grupo de intendentes del conurbano viene instalando en silencio: que Axel Kicillof es un buen candidato a la presidencia de la nación, lo que implicaría liberar la postulación a la gobernación de Buenos Aires en 2023, que podría quedar -según Dichiara- para al jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, o el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, intendentes en uso de licencia de Lomas de Zamora y Avellaneda, respectivamente. Sus declaraciones chocan contra las aspiraciones del mandatario, que lanzó hace tiempo su campaña por la reelección con el plan 6x6.

“(Axel) es un buen gobernador y ha sido un buen gobernador, no estoy en contra de Axel Kicillof ni mucho menos. Axel puede ser también candidato a presidente de la Nación el día de mañana si queremos conjeturar alguna cosa”, dijo Dichiara al portal CRONOS. Y, aunque antes había dicho que las candidaturas son un tema que se va a resolver el año que viene, aventuró quiénes podrían ser los reemplazantes de Kicillof para la batalla por la gobernación: “Hay muchísimos buenos intendentes y funcionarios que están ocupando cargos importantes que pueden ser gobernadores, como puede ser Martín (Insaurralde) o Jorge Ferraresi”, afirmó.

Consultado por Letra P, Dichiara minimizó sus declaraciones, hizo hincapié en que no es momento para hablar de candidaturas y que sólo enumeró diferentes opciones. “Hoy somos gobierno, tenemos responsabilidades y problemas del país y del mundo que no hemos solucionado y por los cuales tenemos que seguir trabajando, como la inclusión, el salario y los precios de la canasta familiar; entonces, hablar hoy de candidaturas me parece que es faltarle el respeto a la sociedad, es inapropiado”.

Respecto a su posicionamiento sobre quienes podrían ser postulantes afirmó que “hay distintas alternativas, tanto para la presidencia como para la gobernación”, y que se va a definir “dentro de un frente que hoy tiene una jefa clara y absoluta que es Cristina Fernández de Kirchner” y que fue en ese sentido en el que se expresó en sus declaraciones.

Como contó José Maldonado en Letra P, en los laboratorios políticos del Frente de Todos (FdT) bonaerense circulan y se instalan escenarios que involucran a casi todos los actores del oficialismo, con danzas de nombres sobre eventuales candidaturas. En ese marco, la salida “para arriba” de Kicillof, dejando Buenos Aires para pelear por el trofeo mayor, es parte de las especulaciones de las mesas de discusión bonaerense.

A contramano, también dio cuenta este portal del posicionamiento de un grupo de intendentes del interior bonaerense que empujan la reelección de Kicillof. El grupo destaca la gestión que está llevando adelante el mandatario y la intención de que tenga cuatro años más para “transformar la provincia”. En esa misma línea van las intenciones del exministro de Economía de CFK, quien camina la provincia con su plan reeleccionista 6x6 bajo el brazo.