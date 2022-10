Efecto Qatar: el dólar blue volvió a subir y cerró a $ 288

El dólar blue volvió a aumentar este miércoles, después del anuncio de las nuevas medidas cambiarias con la creación de más tipos de cambio de nicho, y cerró a $288 en la punta vendedora, mientras que también subieron los tipos de cambio financieros, según las principales cotizaciones del mercado cambiario. Como era de esperar, hubo saltos en las pizarras con la comunicación del Ministerio de Economía del martes por la noche: la divisa informal inició la rueda escalando hasta los $289, y al cierre avanzó $8, después de subir el día anterior otros $4, según los valores promedio que se manejaron en el mercado marginal.

De esta forma, la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista supera el 90% por primera vez en una semana y se ubica en 90,5%. El dólar sin impuestos subió 38 centavos y cotizó a $157,88 según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local y en el Banco Nación, operó estable a $157.

Mientras tanto, la sangría de las reservas continuó, pasada la "primavera" gracias a las liquidaciones del dólar soja: por tercera rueda consecutiva, el Banco Central (BCRA) terminó su participación en el mercado de cambios con ventas. Este miércoles la entidad volcó US$ 85 millones para atender la demanda de divisas en el mercado y en el mes acumula un saldo negativo de US$ 168 millones.

Por so parte, la cotización del dólar ahorro o solidario, con la carga impositiva escaló 63 centavos y cerró en torno a los $260,50. Y el dólar turista o tarjeta, sumándole los impuestos por consumos en el exterior de hasta US$ 300 por mes, aumentó 66 centavos y cotiza a $276,29. El nuevo dólar Qatar, que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales, operó inicialmente en una cotización referencial a $315,76, y se convirtió en el tipo de cambio más caro del mercado. No obstante, su implementación será legal luego de publicada la resolución en el Boletín Oficial, que está demorada y ocurriría recién este jueves.