El que avisa no traiciona: Pablo Moyano irá por un aumento del 100%

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que el sector hará "un pedido concreto de un aumento importante" que puede llegar al 100% acorde a los valores de la inflación, al tiempo que advirtió que si el empresariado no acceden al requerimiento "se tomarán las medidas que haya que tomar". Las negociaciones paritarias están previstas para el próximo martes a las 14, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

"Vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante. Vamos a pedir un bono de fin de año y vamos a ver con qué propuesta vienen los empresarios. Que no vengan con dos pesos con cincuenta y, si no, se tomarán en su momento las medidas que haya que tomar", sostivo en declaraciones a CNN Radio.

Según señaló el también triunviro de la CGT, que esta semana amagó con presentar su renuncia después del desaire de Alberto Fernández de no haberlo invitado a una cena con los demás líderes gremiales, "durante la pandemia, si no hubiera sido por el transporte, no hubiera habido alimentos", con lo cual consideró que "ahora llega el momento de que haya un reconocimiento".

"Se está hablando de una inflación de 100 puntos. Vamos a estar pidiendo alrededor de eso, un poco más y un bono importante. También un aumento de adicionales en todas las ramas", adelantó el primogénito de Hugo Moyano. Por otro lado, el dirigente sindical cuestionó que se sigan "implementando planes sociales" y pidió "generar empleo genuino". "No se soporta más seguir implementando planes sociales. Lo que hay que generar es empleo genuino, se lo hemos planteado al Presidente y a (el ministro de Economía) Sergio Massa y creemos que lo han entendido", recordó

Las declaraciones de Moyano se realizaron luego de una semana signada por un acampe de organizaciones que conforman el bloque Unidad Piquetera (UP) frente al Ministerio de Desarrollo Social y en medio de la tensión entre el sindicato que reúne a los trabajadores del neumático y a las empresas fabricantes.

Moyano también habló sobre su visión del oficialismo: aseguró que lo va "a defender hasta los últimos días" y que continuará "trabajando para que el próximo gobierno también sea peronista". No obstante, reparó en que las autoridades nacionales "deberían ser también más duras para combatir la inflación con diferentes herramientas" como "aplicarle una multa sobre todo en lo que vemos de alimentos".