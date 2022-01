A horas del vencimiento con el FMI, el dólar marcó un nuevo récord

En la previa del primer vencimiento del año que el Gobierno debe afrontar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar blue siguió en alza y este jueves, con una suba de $2, cerró a $223 para la venta. Así, una vez más, marcó un nuevo récord y estiró la brecha cambiaria a 112,4%

También podés leer El Círculo Rojo hace su apuesta a un acuerdo inminente con el FMI

Esta es la tercera suba consecutiva de la divisa en el mercado informal que, en lo que va de enero, avanzó $15 o 7,2%, muy por encima de la tasa de inflación de este mes, que se ubicaría cerca del 4%. El salto se da un día antes del pago de unos U$S 730 millones que el país debe abonar al organismo de crédito.

En el mercado mayorista, el billete avanzó siete centavos, a $104,77, mientras que en el minorista, se vendió a un promedio de $111,09. En tanto, en la versión ahorro cotizó en $180,67.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $143,64 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $182,31.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada con un saldo negativo de alrededor de 100 millones de dólares, para abastecer la demanda de divisas en el segmento mayorista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 370 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 158 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 690 millones.

En cuanto a las negociaciones con el FMI -uno de los factores que explica la suba del dólar libre- la portavoces de la Presidencia, Gabriela Cerruti, comentó que si bien se espera llegar "al mejor acuerdo, la Argentina no va a aceptar nada que implique comprometer la senda de crecimiento".