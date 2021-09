Máximo Kirchner: “Cristina siempre estuvo del lado de las instituciones”

El jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, minimizó la crisis en gobierno de Alberto Fernández, que derivó en un cambio de gabinete, y remarcó que la vicepresidenta Cristina Kirchner “siempre estuvo del lado de las instituciones”.

Consultado sobre la interna en la coalición gobernante, respondió: "No trabajo con una tele en el despacho. Entró un compañero, me dijo lo que estaba pasando. No entendía por qué se estaba hablando de la institucionalidad cuando no se estaba hablando de eso. Conociendo a Cristina, nada más lejos de eso".

En declaraciones a Radio del Plata, consideró que "lo central" no son las elecciones de noviembre, sino "mejorar la calidad de vida de la gente". "Se generó un sainete desde algún lugar para buscar un pequeño rédito coyuntural que no iba a suceder", sostuvo sobre la interna de la coalición oficialista.

En cuanto al cambio de miembros del gabinete, Máximo Kirchner aclaró que "los nombres los define Alberto Fernández como lo hizo de 2019 en adelante". "Cristina lo dijo en una parte de su carta, nunca hubo ningún tipo de exigencias", agregó.

En otro tramo de la entrevista, el referente de La Cámpora analizó la derrota del oficialismo en las primarias del domingo pasado y reflexionó que “no hay lugar para el enojo” y que deberán analizar lo que llamó “un mensaje” de la sociedad.