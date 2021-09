En la mira K, Kulfas resiste con apoyo de pymes y la UIA como espectadora

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, soporta la crisis del Frente de Todos como uno de los dirigentes más cercanos al presidente Alberto Fernández. El cruce de llamadas entre la vicepresidenta Cristina Fernández y Martín Guzmán, culminado con un chat para descartar un avance sobre el ministro de Economía, parecen dejarlo apuntado como uno de los responsables de la falta de percepción de la recuperación económica en el bolsillo. Crítico sobre el "tercer kirchnerismo", cruzó al exvicepresidente Amado Boudou y soportó las críticas del dirigente social Juan Grabois, mientras se define qué pasará con la secretaria de Comercio, Paula Español, y recibe apoyos de sectores pyme.

También podés leer Guzmán, en modo zen bajo fuego amigo: hotline con CFK y la carta del FMI

"Son los Kulfas de la vida (los) que le hacen daño al país, no cuidan al Presidente ni a la institucionalidad, sino sus cargos y privilegios", tuiteó este miércoles Grabois, mientras el ministro y otros funcionarios del círculo más próximo al Presidente permanecían reunidos con el mandatario en la Casa Rosada. El martes, Kulfas había replicado la crítica de Boudou a la gestión económica con apenas una dosis de elegancia y mucha crudeza. “A mí me encantaría contar con la situación macroeconómica que tenía la Argentina cuando Amado Boudou fue ministro de Economía”, dijo. En el libro Los tres kirchnerismos describió cómo, a su juicio, los gobiernos de Cristina fueron dilapidando esa solvencia macroeconómica.

Son días herméticos en Desarrollo Productivo, cuyas oficinas siempre son accesibles para hablar de política económica. La renuncia de Español no afectó, por ahora, el funcionamiento de la Secretaría. Empresarios de trato cotidiano con esos despachos confiaron a Letra P que el intercambio de información sobre precios y otras cuestiones continúa.

Por ahora, al Ministerio lo habla el empresariado. "Desde la Fundación Pro Tejer queremos manifestar nuestro apoyo al presidente Alberto Fernández, al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, al secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa Ariel Schale y al secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz por la política industrial que vienen llevando a cabo en forma exitosa en pos del desarrollo de la industria nacional", expresó esa entidad, en la que trabajó Schale hasta asumir como secretario de Industria.

CGERA, la entidad que preside Marcelo Fernández, también manifestó el apoyo al Presidente "y a las políticas de un gobierno que apuesta al mercado interno, la producción y el trabajo argentino". La Cámara del Software, CESSI, se sumó al "apoyo a las políticas públicas diseñadas para el SSI por el Ministerio de Producción y la Subsecretaria de Economía del Conocimiento que permitieron la consolidación y crecimiento de nuestro sector con un crecimiento del 14% del empleo de la prepandemia a la pospandemia y programas de generación de talento, reindustrialización digital y competitividad".

También podés leer Otra vez Vallejos: rosario de insultos de la diputada K para el Presidente

No hubo una posición de la Unión Industrial Argentina (UIA). Su presidente, Daniel Funes de Rioja, buscó en las últimas semanas recomponer la relación con el Ministerio. Dos referentes que sostienen al abogado laboralista descartaron que haya una comunicación de respaldo. Para las grandes empresas, se trata de una interna de gobierno sobre la que la central fabril no debe expresarse. "No formamos parte del Gobierno; la CGT, sí", ejemplificó un industrial de mirada crítica hacia la actual gestión.