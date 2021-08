En la Cuarta sección electoral, habrá duelo de mujeres en la interna de Juntos. Yamila Alonso, secretaria de Desarrollo Social del distrito de Junín, lidera la nómina de aspirantes al Senado que respalda la precandidatura a diputado nacional de Diego Santilli, y se enfrentará a la lista que apoya a Facundo Manes, encabezada por la intendenta de General Arenales, la radical Erica Revilla. “No somos adversarias”, indicó a Letra P la funcionaria que responde al jefe comunal Pablo Petrecca, y apuntó que con la dirigencia de la UCR están en la “misma sintonía”. “Cada una va a defender su lista, pero en las elecciones generales vamos a trabajar juntas”, aseguró. Respecto de su desafío en esa región del noroeste, destacó el trabajo para generar herramientas para lograr “independencia y libertad”; “hay que pensar cómo salir de la burbuja de la asistencia”, dijo. Además, destacó el liderazgo de Jorge Macri dentro del equipo del PRO y consideró que Mauricio Macri “cumplió su etapa”.

Alonso arrancó en política en 2013, cuando se integró al equipo que lideraba el entonces concejal Petrecca. Inicialmente, se sumó al voluntariado, pero, cuando en 2015 Petrecca se convirtió en intendente, fue convocada para encabezar el Centro de Referencia de Junín. En 2019 fue segunda en la lista de concejales, pero tras jurar en el Concejo pidió licencia para sumarse al Ejecutivo. Primero fue nombrada subsecretaria de Abordaje Territorial y luego, secretaria de Desarrollo Social, cargo que ocupa actualmente.

-¿Por qué la eligieron para encabezar la seccional?

-La propuesta me tomó por sorpresa, la acepté con orgullo. Creo que fue un reconocimiento a mi trabajo. Creo que puedo llegar a tener una mirada distinta a la hora de pensar qué proyectos presentar.

-¿Cómo analiza el enfrentamiento con Revilla?

-Petrecca insistió con una lista de unidad, pero los radicales no quisieron. No creo que sea un enfrentamiento. No somos adversarias con Erica, la respeto mucho, es una mujer muy querida, muy capaz, la admiro como mujer. Cada una defenderá su postura, pero, en el fondo, nosotros y ellos queremos lo mismo y nos vamos a acompañar gane quien gane. En las elecciones generales vamos a trabajar juntas.

-¿La interna es antesala de la pelea por la gobernación en 2023?

-Espero que estas elecciones fortalezcan la alianza para poder llegar a 2023 con un acuerdo. Hay que ver los números. El radicalismo, al igual que todos los partidos que formamos Juntos, quiere protagonismo. Creo que, si no hay chicanas, si no hay ninguneo, van a ser primarias sanas. Ojalá podamos llegar a la unidad.

-¿Quién lidera el partido?

-Hay personas muy potentes dentro del PRO. Tenemos de referencia a Jorge Macri. Él es un gran candidato porque es un intendente que tiene mucha experiencia en gestión en un municipio muy importante. También Patricia Bullrich es muy importante, porque estuvo al pie del cañón durante toda la pandemia, acompañando a la gente, recorriendo el país. Lo mismo Horacio (Rodríguez Larreta). Hay muchos dirigentes dentro del PRO con mucho liderazgo, con mucho potencial, quienes la gente quiere ver en la cancha. Lo bueno es que ha habido un acuerdo y espero que pase lo mismo en 2023.

-En esta unidad, ¿dónde lo ubica a Mauricio Macri?

-Mauricio ha sido un gran líder que ha formado muy buenos líderes y un gran equipo. Fue presidente, cumplió su etapa y ahora acompaña desde otro rol, desde afuera, aunque sigue presente.

-¿Cuál va a ser su eje de campaña?

-Recorrí mucho la sección y acompañé mucho a la diputada Laura Ricchini. Me gustaría enfocarme en las cuestiones sociales, vinculándolo a la productividad, el empleo, la tecnología, la capacitación, educación, para poder explotar todas las posibilidades que tiene esta sección y poder salir adelante. La idea es que generemos herramientas para lograr independencia y libertad. No sólo apelar a la asistencia, que creo que es importante y tiene que estar, pero también hay que pensar cómo salir de esa burbuja.

-¿Conocía a la exsenadora Malena Baro, quien ocupa el tercer lugar de la lista?

-No la conozco mucho personalmente y he hablado muy poco con ella. La tengo muy presente porque fue una referente política en Junín.

-Si gana la primaria, ¿renuncia al cargo en el municipio o se queda hasta diciembre?

-No sé qué pasará después de las PASO o qué cree el intendente que sea más viable. La Secretaría es un lugar del que no me puedo ausentar y busco los tiempos para trabajar en la campaña fuera de mi horario de trabajo. Hoy creo que no corresponde dejar mi lugar porque es una Desarrollo Social es una Secretaría que trabaja con problemáticas muy sensibles que requieren estar presente.

-¿Quién la va a reemplazar si gana la elección?

-Cuando el intendente me propuso esta precandidatura lo primero que le pregunté fue quién quedaba en la Secretaría y me dijo que todavía no lo había pensado. Hay muchas personas del equipo que tienen lineamientos en lo social, así que Pablo va a tener un abanico de gente para considerar.