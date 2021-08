Cascallares blinda el distrito ante su desembarco en la Legislatura

La lista local que armó el intendente de Almirante Brown y primer precandidato a diputado bonaerense del Frente de Todos por la poderosa Tercera sección, Mariano Cascallares, blinda el Concejo Deliberante ante la segura salida del intendente, que el 10 de diciembre desembarcará en la Cámara baja. Si bien la nómina está encabezada por José Lepere, secretario de Interior de la Nación y hombre de La Cámpora, el resto de la lista está colmada de hombres y mujeres que responden directamente al jefe comunal, de los cuales la gran mayoría es funcionario o funcionaria de primera línea del gobierno local.

También podés leer La hora de los intendentes

Cascallares fue el elegido para moldear y poner el cuerpo a la campaña en el mayor bastión peronista. El sillón que dejará quedará en manos de Juan Fabiani, exconcejal y actual secretario de Gobierno del municipio.

Fabiani es un dirigente con origen en la agrupación que comanda Máximo Kirchner aunque es considerado de máxima confianza del jefe comunal. “Fabiani es nuestro y tiene toda la confianza de Mariano (Cascallares)”, afirma a este medio un dirigente del municipio. Fabiani fue candidato a concejal en 2013 y encabezó la lista de 2015 y de 2019. Fue presidente del Concejo Deliberante y hoy lidera un área clave de la gestión.

También podés leer La lista del FdT por la Tercera

Sobre la candidatura de Lepere, un funcionario de la mesa chica de Cascallares dijo Letra P que la elección fue un acuerdo entre el jefe comunal y Máximo Kirchner: “Nadie impuso nada; con José (Lepere) está todo bien, y si tiene aspiraciones, que no está mal, se verá en dos años”, dijo en relación al futuro del dos de Eduardo De Pedro en el ministerio de Interior y una eventual pelea para conducir Almirante Brown.

El resto de la lista es toda de Cascallares; puso más de media docena de sus funcionarios y funcionarias municipales. El segundo lugar de la nómina es para la secretaria de Seguridad, Paula Eichel; el tercero, para el jefe de Gabinete, Leando Battafarano; en el cuarto irá por la renovación de su banca la actual presidenta de bloque en el Concejo, Cecilia Cecchini; en el quinto, el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; el sexto lugar es para la actual concejala y delegada municipal de la localidad de Malvinas Argentinas, Antonela Napoli; y el séptimo lo ocupa el subsecretario de Seguridad, Martín Borsetti. También la lista de Consejeros Escolares cuenta con funcionarios precandidatos: en el primer lugar está el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, y en el tercero, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

También podés leer El bunker del FdT: cerebros de Todos, set de producción y una filtración

Hay quienes sugieren que estos funcionarios y funcionarias pedirán licencia a sus bancas tras obtenerlas y continuarán en sus cargos actuales durante el próximo período. Como fuere, Cascallares tendría ese respaldo ante cualquier eventualidad en el Concejo.

La estrategia del intendente tiene como telón de fondo, además, la discusión que se dará en toda la provincia de Buenos Aires de cara a la elección de 2023, respecto de la ley que pone tope a las reelecciones. Según la norma, al igual que otros 95 intendenes, el jefe comunal de Almirante Brown no puede presentarse para renovar mandato en la próxima elección ejecutiva. La discusión no está cerrada: según la norma reglamentada por María Eugenia Vidal, quien tome licencia o renuncie al cargo antes de que se cumplan los dos años de mandato quedará habilitado para competir, en virtud de que, de esa manera, no computará como un mandato completo.