"Proponemos un modelo correntino no alineado directamente con la Nación"

CORRIENTES (Enviado especial) El candidato a gobernador por el Frente Corrientes de Todos, Fabián Rios, está convencido de que hará una buena elección frente a Gustavo Valdés, el aspirante a la reelección por ECO que se ubica primero en las mediciones de intención de voto. "La gente va a apostar a una transformación después de un cuarto de siglo de un mismo sector", se entusiasma en una entrevista que concedió a Letra P en el primer piso del Centro de Estudios San Juan, el tihnk tank que fundó hace 23 años con la idea de formar nuevos cuadros técnicos de gestión. De hecho, su compañero de fórmula, el contador y senador provincial Martín Barrionuevo, surgió de esa institución.

Con Letra P. "A la violencia no hay que responderle con restricción democrática".

El dirigente peronista convida mates y chipá, en un cuarto en el que, de un lado, se observa una pancarta gigante con las fotografías de desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura militar en esta provincia y, del otro, se ve un mapa de la ciudad capital. Un busto de Perón y de Evita, y una imagen de Ríos abrazado a Cristina Fernández, en una de las esquinas del Centro de Estudios San Juan completan el escenario.

En una extensa charla y escoltado por el diputado nacional Jorge Antonio Romero, que intentará retener su banca, no dudó en catalogar el ataque a balazos contra el legislador provincial Miguel Arias como "violencia política" para intentar evitar que la ciudadanía vaya a ejercer el sufragio este domingo. Asegura, además, que los candidatos tienen "temor" después de lo sucedido y aprovecha para apuntar contra las políticas de salud pública de la provincia que lleva adelante el radicalismo. "Si Miguel tuvo que ser trasladado 60 kilómetros en la caja de una camioneta, está claro que el sistema de salud es la principal debilidad" del gobernador.

Respecto a la estrategia de campaña, afirma que diseñó un proyecto local despegado de la gestión nacional que encabeza Alberto Fernández. "Proponemos un modelo correntino que después puede complementarse con uno nacional", aclara.

-¿Está garantizada la seguridad de la elección?

-No lo sé, pero a esta violencia no debemos responderle con restricción democrática. Por el contrario, hay que reforzar la jornada. Si no, el que hizo el ataque va a lograr su objetivo.

-¿Cómo definiría el ataque a Arias?

-Una persona que levanta un arma y tira contra un escenario donde hay dirigentes en un cierre de campaña es violencia política.

-¿El episodio repercutirá de alguna forma en la elección?

-En Paso de los Libres y otras zonas de influencia, seguramente sí. De hecho, los candidatos manifestaron el temor que padecen. No sé qué sucederá en el resto de la provincia.

-¿Qué estrategia de campaña llevó adelante hasta ese momento?

-Quisimos llevar la propuesta de un modelo correntino, de crecimiento e inversión.

-¿Lo lograron?

-Sí, aunque la dificultad fue llevar propuestas en medio de la pandemia. Quien saca la ventaja en este contexto es el oficialismo.

-¿Por el aparato que maneja?

-Sí y porque se redujeron muchísimo las posibilidades de hacer actos, caminar y tomar contacto con los vecinos. Todo el resto que queda es la herramienta fuerte del gobierno. Dentro de ese escenario, hicimos todo para poder llegar a la gente.

-¿Qué expectativas tiene del resultado?

-Las mejores, sobre todo porque creemos que la gente va a apostar a una transformación después de un cuarto de siglo de un mismo sector.

-¿Cuál es la principal crítica que le hace a la gestión de Valdés?

-Si Miguel Arias tuvo que ser trasladado 60 kilómetros en la caja de una camioneta, está claro que el sistema de salud es su principal debilidad.

-¿Recibió el apoyo que esperaba del gobierno nacional en la campaña?

-No queríamos mostrar un alineamiento directo de Nación y provincia. Eso hizo el gobierno provincial hace cuatro años y de ahí salieron peores índices de pobreza, mayor precarización del empleo y caída en sus exportaciones. Entonces, queríamos que el ciudadano supiera que le proponemos un modelo correntino que después se puede complementar con uno nacional como el de Alberto Fernández.

-¿De llegar al gobierno continuaría alguna política de Valdés?

-No, pensamos distinto. Hay que comenzar a construir una provincia de inversión privada, crecimiento y desarrollo y para eso es necesario vencer la barrera que impone el Estado con el empleo público, que obliga a las personas a ir a votar este domingo pensando si el lunes va a poder cobrar su sueldo.