Cómo juegan los intendentes radicales la campaña Manes

Siendo el interior bonaerense el reservorio natural del núcleo duro del voto radical, el rol de los intendentes boinablancas en los esfuerzos de campaña de Facundo Manes es visto como aspecto central. Con esa mirada se realizó días atrás el encuentro en Olavarría entre el precandidato a diputado nacional de Dar el Paso y el grueso de los jefes comunales de la UCR; foto general para para exhibir el respaldo del pleno intendentista al neurólogo y una serie de instantáneas particularizadas, en algunos casos con alcaldes de distritos donde el neurólogo no irá.

Voces que participaron del mitin indicaron a Letra P que, debido al escaso margen de tiempo hasta el 12 de septiembre, Manes se concentrará en el conurbano (donde se posa la lupa en la disputa interna con Diego Santilli). Aunque también seguirá con visitas a puntos del interior, no hará desembarcos en algunos distritos pequeños administrados por el radicalismo, por lo que consideran clave el impulso que dará “de abajo hacia arriba” cada intendente a promover la imagen del neurocientífico.

Las charlas entre pares giran en torno al “poco movimiento” y el escaso “clima de campaña” que se registra en sus comunas. Ante eso, en las semanas venideras, y ya con boleta en mano, pondrán en marcha un operativo de recorridas por el territorio que estará coordinado por cada intendente pero que, a la vez, interactuará con la maquinaria provincial, sea articulando desembarcos de precandidatos seccionales o legisladores nacionales al pago chico o bien acoplándose a la actividad que Manes u otro miembro de esa lista al Congreso haga en algún punto determinado de la sección de referencia.

Para sacudir la modorra, ya comenzaron las actividades de presentación de la lista local en varias comunas, a la vez que se exhibe con mayor énfasis gestiones hiperactivas en la ejecución de obras, algunas con recursos que –aducen– “vinieron un poco tarde de parte de la Provincia”.

Amén de esto, uno de los desafíos planteados en las recorridas es mostrar un perfil “de humilde escucha” que “sintonice” con la agenda de reclamos vecinal. Allí, se insiste en tener en el mensaje público un discurso “no confrontativo” y más “propositivo”.

No todos los intendentes tienen el mismo plan de campaña. Quienes bendicen precandidatos a la Legislatura bonaerense, además de ponerle el cuerpo a recorridas (muchas de ellas por fuera de la frontera municipal), también dan cuenta de una intensa actividad en redes.

En cambio, hay jefes comunales que se posicionan un tanto más lejos del esquema de conducción partidario provincial y tienen otros planes. Uno de ellos detalló en voz baja que aún no puso en marcha la campaña local y que no dará “dos o tres vueltas” al distrito, sino que bastará con solo una, al argumentar que “la gente no está pendiente de la campaña” y que poner demasiado el acento en ella podría ser contraproducente. En ese punto, sostienen que “la mejor campaña” es mostrar “seguir trabajando como siempre”. Sea como fuere, de un lado y otro la foto con la estrella radical ya la tienen.