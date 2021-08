Borrón y campaña vieja: Todos contra el macrismo (y el hit de Alberto)

El Frente de Todos relanzó este miércoles su campaña con otra foto de unidad y una vieja estrategia: hincar el diente en la pesada herencia. Lo hizo con la plana mayor de sus dirigentes, encabezada por la dupla Fernández, subida al escenario montado sobre el césped del estadio Diego Armando Maradona, en La Plata. Allí, los oradores encadenaron discursos centrados en críticas al macrismo, abonando la grieta en la recta final hacia las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Fue, además, un mensaje de unidad en medio de la tormenta por el festejo de cumpleaños en Olivos durante la pandemia. Entre largos discursos, la perlita fue el hit de Alberto, que estalló en las redes sociales. El acto inaugura la puesta en marcha del ajustado formato proselitista del oficialismo, imposibilitado a partir del martes de realizar actos de gestión, que, como adelantó Letra P, se centrará ahora en discursos segmentados con ternas de postulantes recorriendo el territorio.

En el escenario estuvieron el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández; el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, los diputados Sergio Massa y Máximo Kirchner y los precandidatos a diputados nacionales por la provincia Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Desde la mañana, comenzaron a llegar al lugar funcionarios, funcionarias, precandidatos y precandidatas de toda la provincia de Buenos Aires. Aunque muchos esperaban definiciones más finas respecto a la estrategia electoral, la tarea se extenderá por los próximos días. Por lo pronto, los principales dirigentes del espacio dejaron un mensaje claro: profundizar el contraste entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, que -repiten- defienden intereses nacionales y populares; y el de Mauricio Macri, que -reiteran- endeudó al país en favor de intereses de minorías poderosas. Los golpes al macrismo van atados a la promesa de volver a “la vida que queremos”, retomando aquel compromiso de 2019 de reactivación económica y generación de empleo, truncado por la pandemia.

El líder de La Cámpora fue el primer orador de la jornada. “No somos lo mismo y tenemos que explicar por qué”, dejó claro desde el arranque. Marcó que la oposición está buscando “hastiar” a la gente y dijo que contra eso hay que explicar cómo se van a resolver los problemas. Luego de una larga crítica al gobierno del expresidente Macri, Massa afirmó que mantienen “el contrato social de 2019” y prometió “volver a poner de pie la Argentina que dejaron de rodillas”.

Kicillof indicó que la oposición quiere que la pandemia se transforme en la “píldora de la amnesia” para que nadie recuerde el gobierno anterior y se ocupó de enumerar cómo encontró la provincia. Pero, además, ratificó la imperiosa necesidad de lograr una mayoría en el Senado, donde manda el vidalismo. Y convocó “a cada compañero” a ir “casa por casa, pueblo por pueblo”.

También podés leer CFK buscó cerrar el cumple-gate: vista al frente y tarea para Fernández

CFK acaparó la mayor atención y arrancó aplausos cuando habló de “los años felices de la Argentina” durante su gobierno y el de Néstor, y prometió volver a esos tiempos. “No me canso de imaginar cómo estaría el país si hubieran hecho lo que prometieron: cambiar las cosas que estaban mal y no tocar nada de lo que estaba bien. Y si hubieran seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional. Y si hubiesen seguido con la política de no endeudamiento. Cuánto mejor estaríamos hoy los argentinos frente a la crisis de la pandemia igualmente”, criticó a su antecesor y la actual oposición, parte de aquel gobierno.

El cierre estuvo a cargo del Presidente. “La puerta de salida está ahí nomás”, dijo. E invitó a “salir y caminar con toda la esperanza”. “Hay otra vida -afirmó-, pero la vida que queremos no es la que nos precedió” porque “esa fue una vida en la que unos pocos pícaros disfrutaron y millones sufrieron”.

Sobre el final del acto y luego de más de dos horas de discursos, Fernández desató las risas de los presentes cuando sorprendió con la anécdota de la canción que compuso. “Ustedes saben que toco la guitarra y canto -arrancó-; el fin de semana hice una canción… el estribillo dice ‘Si me pierdo, yo me encuentro. Si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es ir cantando”. El #HitDeAlberto, como fue etiquetado, fue un boom en las redes sociales.

Nuevo modelo

Si bien se había anunciado como un plenario para ordenar la estrategia electoral, durante el encuentro no hubo directivas claras para su despliegue, algo que era esperado por muchos de los presentes.

No obstante, cada precandidato y precandidata recibió una carpeta donde hay un largo detalle de cómo se encontraron muchas obras y sectores de la provincia y qué se hizo hasta el momento. Con ese material, buscan alimentar el discurso de los aspirantes a las bancas legislativas.

Como adelantó Letra P, la campaña del oficialismo estará segmentada. Habrá una agenda propia para cada región que aborde las problemáticas y temáticas locales. Para cubrir el territorio, el que esperan recorrer por completo, se trabaja en un esquema de ternas compuestas por precandidatos y precandidatas y funcionarios y funcionarias de los distritos. Esta estrategia terminará de definirse en los próximos días en la mesa de campaña provincial que llevará adelante la coordinación de cada actividad.