Taiana ministro, la mala noticia menos pensada para Kicillof

La designación de Jorge Taiana para reemplazar a Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa de la nación impacta directamente en el gobierno de Axel Kicillof. El gobernador deberá lidiar con un problema que no tenía en agenda: la banca en el Senado que deja el flamante ministro será ocupada por Juliana Di Tullio, actual directora del Banco Provincia, y la salida de ésta dejaría sin cuórum al directorio, empujando a la entidad crediticia a una virtual parálisis. El problema para el oficialismo radica en que el nombramiento de un reemplazante en el directorio sale por la Cámara alta, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría. La oposición ya avisa: si no le dan lugar, no levantará la mano.

También podés leer El Canciller

Hoy, el directorio del Bapro funciona al borde del cuórum. Además del presidente del organismo, Juan Cuattromo, está compuesto por Di Tullio; Sebastián Galmarini, que responde a Sergio Massa; Humberto Vivaldo, hombre del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; y el único sillón de la oposición lo tiene el radical Diego Rodrigo. Desde que asumió Kicillof, hay cuatro vacantes que no pudieron llenarse por falta de acuerdo.

En diálogo con Letra P, el senador de Juntos por el Cambio Andrés De Leo aclaró que, hasta el momento, no hubo ninguna comunicación oficial del Frente de Todos para discutir el tema. Y adelantó que su bloque mantiene la postura que tuvieron a lo largo de este tiempo. “El gobierno ha roto un pacto de convivencia política, que ha sido que todos los organismos del Estado incluyan participación de la oposición, en este caso lo hacen incluso siendo minoría en el Senado”, descargó el legislador. Y agregó que esa es la postura de Juntos por el Cambio siendo oposición, pero que lo fue también cuando fueron gobierno y cedieron los lugares en los organismos.

También podés leer CFK gana un ministerio: Taiana reemplaza a Rossi en Defensa

En el oficialismo todavía no hay definiciones sobre la estrategia a llevar adelante. Las alternativas son tres:

1- que Di Tullio no asuma en el Senado hasta diciembre.

2- que, en vez de ella, asuma el siguiente en la lista, Héctor Recalde.

3- que Kicillof deba entrar, indefectiblemente, en una negociación en el Senado.

El oficialismo intenta ganar tiempo para, eventualmente, encarar una negociación sin ceder en la postura que mantuvo todo este tiempo. Quienes confían en esa posibilidad sugieren que la oposición podría no tener mayoría de votos pese a tener mayoría de bancas. Y señalan a legisladores a quienes este año se les vence el mandato y quedaron afuera de las listas: Roberto Costa, Juan Fiorini y Ana Laura Geloso.

También podés leer Taiana ministro: los dos diálogos clave que abonaron su llegada a Defensa

Al cierre de esta nota, fuentes del Ejecutivo bonaerense sostenían que la situación no necesariamente debía resolverse “en lo inmediato”, ya que la normativa del Banco Provincia prevé que se pueda funcionar sin cuórum.

Fuentes del organismo crediticio explicaron a Letra P que el artículo 27 de la Carta Orgánica prevé el funcionamiento aun sin cuórum, habilitando al presidente ciertas acciones, pero que no permite el otorgamiento de créditos. “El Banco da millones de pesos de créditos por día, es su función principal, es imposible la posibilidad de funcionar sin cuórum; si Juliana (Di Tullio) se va hay que resolver la situación”, explicó un funcionario de la banca pública provincial.

Como viene contando este medio, el objetivo principal del gobierno provincial para esta elección legislativa es lograr mayoría en el Senado para destrabar muchos de los proyectos de Kicillof en los próximos dos años. Este es uno de esos casos para los que el oficialismo quiere contar con esa mayoría.