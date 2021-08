Fernández inauguró en simultáneo 100 obras en todo el país

El presidente Alberto Fernández inauguró este martes 100 obras en todo el país durante un acto en Quilmes, donde convocó a la “reflexión” sobre los logros de su gobierno y le pidió a la dirigencia política “una campaña con honestidad” de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.

"Les dijimos a los jubilados que iban a tener los medicamentos gratis y los tienen, les dijimos que íbamos a arreglar el aumento de tarifas y lo arreglamos; pensé... me criticarán por la deuda, pero hice un arreglo que generó un gran ahorro para la Argentina; ¿Dónde nos equivocamos? ¿En montar camas de terapia intensiva, en construir hospitales?", apuntó Fernández al ironizar sobre los pedidos de "autocrítica" que le reclama un sector de la oposición.

En representación del centenar de obras realizadas en 24 distritos del país, el presidente encabezó la presentación de cinco obras en la ciudad del conurbano bonaerense. En total, el Estado realizó una inversión de 22.008 millones de pesos en el marco de los 1.819 proyectos vigentes en materia de agua y saneamiento, de equipamiento urbano, hídricas, mejoramiento vial urbano, rutas e infraestructura social, que se llevan adelante en 99 municipios de 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Nosotros no hablamos de la gente, nosotros somos parte del pueblo. No tiene que venir ningún especialista en coaching a decirme dónde estamos parados. Vamos a poner Argentina de pie definitivamente", reafirmó el mandatario. Durante la jornada estuvo acompañado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y la primera precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

Fernández comentó que en su caminata hacia el acto la población local le agradeció por las obras y reflexionó: "No tendrían que agradecer nada porque tienen derecho; es una lástima que no se haya hecho antes, no sé qué políticas se habrán cocinado acá, Mayra", dijo en un guiño hacia Mendoza sobre la gestión anterior del jefe comunal macrista Martiniano Molina.

En Quilmes, el mandatario dejó inaugurada la rehabilitación vial de la avenida Santa Fe, entre Donato Álvarez y Camino General Belgrano, que requirió una inversión de 551,6 millones de pesos, y que beneficiará la movilidad de unas 200.000 personas.

Fernández recordó que cuando llegó al Gobierno "estaba paralizado el 70 por ciento de las obras públicas en todo el país por incumplimientos con muchos constructores" por parte de la administración del expresidente Mauricio Macri y criticó el sistema empleado por su antecesor denominado PPP, Participación Pública Privada. Ese sistema "fue un formidable negocio para algunos, y un formidable desastre para el Estado", dijo y aseguró que su Gobierno fue "desmontando uno a uno" esos acuerdos "sin costo para el Estado".

En otro orden, el jefe de Estado volvió a expresar sus expectativas por la salida de la emergencia causada por la Covid-19 y resaltó: "Cuando crucemos la puerta de la vacunación, vamos a hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer y la pandemia no nos dejó. Tuvimos que cambiar la agenda sobre la marcha y aun así hicimos mucho. Quiero convocarlos a la reflexión, necesitamos una campaña política con honestidad".

"Nosotros somos militantes. Nacimos rodeados de trabajadores, conocemos lo que le pasa a nuestra gente; a nadie le preguntamos de qué partido provenía y en todos los lugares estuvimos presentes cuando nos necesitaron con obra pública", afirmó.

Por su parte, Katopodis, quien fue el encargado de presentar a cada una de las autoridades de las provincias y los trabajos realizados, destacó que "no se trata de una puesta en escena, sino de obras concretas" y tras asegurar que "en los gobiernos peronistas la gente vive mejor en la Argentina", sostuvo que "es el Frente de Todos el que nos saca de la pandemia y el que pone de pie a la Argentina".

Otras obras inauguradas este martes fueron la derivación sobre el Río Salado, junto al canal de enlace y empalme al canal de Dios (Cruz Bajada), en Santiago del Estero, con una inversión de 2.682 millones de pesos; y el reacondicionamiento del sistema canal San Antonio - Arroyo de Las Tortugas (tramo San Francisco - Carcarañá) en Córdoba con un presupuesto de 1.507 millones de pesos.

Además, se presentó la autopista RN 22 Chichinales - Cipolletti (tramo acceso a Fernández Oro - acceso Parque Industrial Cipolletti y tramo acceso a Godoy-acceso Cervantes), en Río Negro, en la que se invirtieron 8.070 millones de pesos.



Por último, se habilitó la construcción de los 61 kilómetros de la nueva autovía de la Ruta Provincial N°11, entre General Lavalle y Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, con una inversión de 2.546 millones de pesos de inversión, a la que el gobernador Axel Kicillof calificó como " importantísima, no sólo para la provincia sino para todo el país".