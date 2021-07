En modo campaña, Perotti esquiva el fuego y juega al misterio con Rodenas

Tras confirmarse las internas en el Frente de Todos (FdT) Santa Fe, el gobernador Omar Perotti rompió el silencio y, con cintura para esquivar el fuego del precandidato a senador Agustín Rossi, puso primera en la campaña de su lista que tuvo la bendición de Cristina Fernández. A la vez, mantiene en suspenso el conflicto interno con su vicegobernadora, Alejandra Rodenas, quien, al secundar a Rossi, terminó de explotar la relación entre ambos y puso en jaque su futuro en el Gobierno.

El rossismo es parte de la primera línea de la gestión del gobierno santafesino con el ministro de Gobierno y Justicia, Roberto Sukerman, y el de Cultura, Jorge Llonch, a la vez marido de Rodenas. Al ser consultado por la prensa sobre el futuro de ambos, quienes, vale aclarar, no forman parte de la listas de Senado ni Diputado pero apoyan abiertamente la del ministro de Defensa, Perotti sostuvo: “Seguramente hablaremos con ellos, la idea es que cada uno haga bien su tarea”.

Sin embargo, deslizó un mensaje más: “Con los que son candidatos será diferente”. Los únicos precandidatos en funciones son justamente Rodenas y el subsecretario de Comunas, Carlos Kauffmann, que irá noveno en la lista a Diputados. De esta forma, el gobernador evidencia que es una piedra en el zapato la decisión de su vicegobernadora de candidatearse.

Ahora bien, ¿qué será lo “diferente” en el trato? Por empezar, el gobernador no puede desplazarla de sus funciones a la vicegobernadora, solo debe esperar una renuncia. Según explica el constitucionalista Domingo Rondina, la vicegobernadora recién debería renunciar a su cargo si es electa senadora y asume la banca. “El Gobernador no tiene ninguna potestad sobre Rodenas, ella no pertenece al Poder Ejecutivo, su función exclusivamente se desarrolla en el Legislativo”, explica a Letra P.

Esa renuncia implicaría que el Presidente Provisional del Senado la reemplace para presidir la Cámara, que, de por sí, está inclinada en contra del gobernador en un pacto tácito entre parte del PJ -que impulsa a Rodenas en la fórmula con Rossi- y el radicalismo, pero no asume como vicegobernador. Ese cargo tiene rotación anual entre los senadores, por lo que cambiaría el escenario en la Legislatura.

Campaña

“No voy a responder un solo agravio", dijo Perotti en alusión a Rossi, quien acusó al gobernador de intentar sacar al PJ santafesino del Frente de Todos. “Voy a acompañar. Creemos en una etapa que vino a cambiar cosas, a renovar y por eso hay gente nueva trabajando. Creo en Marcelo Lewandowski como una expresión nueva de la política, con potencial y crecimiento. Trabajé y fui compañero de fórmula de (María de los Ángeles) Sacnun, y ganamos una elección muy importante en su momento. Y con el primer Diputado, Roberto Mirabella, me ayudaron a transitar los pasillos de los ministerios de Nación. Es un vínculo de gestión que necesita Santa Fe".