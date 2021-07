Exfuncionario de Valenzuela se anota para el Concejo de Tres de Febrero

Marcelo Naveiro condujo hasta junio de 2018 la Secretaría de Desarrollo Urbano de la administración que en Tres de Febrero lidera el intendente PRO Diego Valenzuela. Tras renunciar al cargo se alejó de la alianza Juntos por el Cambio y ahora busca competir por un lugar en el Concejo Deliberante alineado a la propuesta que desde La Matanza lidera el concejal Miguel Saredi. En diálogo con Letra P apuntó contra la gestión local cambiemista y sostuvo que su planteo electoral fue bien recibido porque “en el distrito no existen alternativas” políticas. “El modelo de gestión actual, que es de laboratorio, se ha alejado de los vecinos y no escucha sus propuestas”, señaló.

-¿Tras la renuncia al Gabinete de Valenzuela se alejó de Juntos por el Cambio?

-Me aleje de la gestión específica de Cambiemos (NdR: hoy, Juntos). Inicié mi recorrido político en el gobierno de la Ciudad hace diez años. Después empecé a trabajar con Diego (Valenzuela) en el armado de la campaña y cuando él asumió la intendencia me convertí en secretario de Desarrollo Urbano. Trabajé con Diego casi tres años en la gestión y después por temas de índole personal dejé la gestión municipal, pero me mantuve siempre en temas relacionados con la política. El año pasado fui gerente general de una obra social intervenida que se llama OSDEPYN. Y ahora me uní a una propuesta para Tres de Febrero de la mano del Partido Federal.

-¿Qué lo acercó a este espacio?

-Los valores que persigue para los municipios en particular; volver a escuchar a los vecinos. Es una propuesta de centro.

-¿Partido Federal no tenía construcción en Tres de Febrero?

-No. Junto a Gustavo Spalletti (ex concejal) empezamos a trabajar un modelo de construcción amplio. Trabajamos en la recuperación de la identidad de cada una de las localidades y barrios de Tres de Febrero. El modelo de gestión actual, que es de laboratorio, se ha alejado de los vecinos, no escucha sus demandas.

-¿En qué falla la gestión?

-No tiene en cuenta las decisiones de los vecinos. El estacionamiento medido fue muy resistido. La ciudad está sucia, no funciona el sistema de recolección de residuos. No hay planificación de obras; trabajan en pequeñas obritas que no son transformadoras.

-¿Va a ser candidato?

-Quiero liderar la lista de precandidatos a concejales del Partido Federal.

-¿Qué recepción tiene su postulación?

-No existen alternativas, por eso nuestro trabajo es bienvenido. La actual gestión no tiene modelo de alternancia. No existe ninguna ordenanza que trabaje sobre lo productivo, lo económico o la seguridad.