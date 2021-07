Grabois mete el dedo en la llaga de la centroizquierda santafesina

Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, agrupación que integra el Frente de Todos, se metió en la rosca electoral de la centroizquierda santafesina y su vínculo con la coalición peronista al pedir por la candidatura de la concejala rosarina Caren Tepp, del espacio Ciudad Futura. Este partido, que ganó peso en los últimos años en la política local, muestra un aletargado salto a la alianza justicialista que no termina de realizarse, mientras que en el FdT hay alguna resistencia. Grabois puso el dedo en esa llaga.

“Qué lindo sería tener en el Congreso Nacional a Caren Tepp, una militante que pelea por los de abajo y construyó una fuerza política por fuera de los partidos tradicionales con un peso significativo en la provincia”, escribió el abogado, militante social y socio más incómodo del FdT, como forma de meter presión para que Ciudad Futura juegue en las elecciones.

De paso, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) le dio duro al oficialismo: “Que el Frente de Todos todavía no pueda enamorar y sintetizar a estos sectores es un problema político serio. Hay que ensanchar la unidad sin que cada espacio pierda su identidad”, apuró. Y hasta envió un mensaje encriptado y picante: “Además, para los que no les gustan los morochitos en las instituciones, Caren es bien gringa por fuera aunque en su pecho late un corazón patriota y popular”.

También podés leer El centroizquierdista Ciudad Futura desempolva líder para renovarse

La izquierda santafesina buscó unirse pero no hubo caso e irá fragmentada a las elecciones nacionales. El armado entre los espacios del exsenador Rubén Giustiniani, Ciudad Futura y del diputado provincial Carlos del Frade ni llegó a carretear: el primero volvió al socialismo y el periodista será candidato a diputado nacional por el espacio Soberanía Popular.

En tanto, el partido de Juan Monteverde y Tepp decidió no sumarse a ninguna alianza a nivel nacional, aunque no descarta “expresar en alguna candidatura algo de lo que apostamos fuerte para el 2023 que es la idea de un Frente Amplio”, un proyecto que aún no tiene aristas claras.

Esta división generó ruido en el partido rosarino desde donde habían pedido a Giustiniani que sea segundo de Tepp para el Senado y a Del Frade que no se presente porque tenían otra alternativa, el productor e integrante de Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti. A esto último se suma que Ciudad Futura comparte bloque con Del Frade en la Legislatura provincial, pero hubo algunas diferencias a la hora de votar algunos proyectos, como el Presupuesto.

Quizás al ver aquel intento de unidad roto, Grabois presionó para adosar a Ciudad Futura al peronismo. Algo o alguien traba ese ingreso, pero también incide la indefinición del espacio rosarino sobre la pertenencia o no a un frente con el justicialismo: coquetea, evita la tercera posición y no da el paso adelante.

También podés leer La voluntad según Juan Grabois

El partido pidió votar a Daniel Scioli en el ballotage de 2015, y luego a Alberto Fernández. Sin embargo, en 2019 hubo discordia en el momento en que Juan Monteverde, líder de la agrupación, había decidido competir en una interna del Frente de Todos para la intendencia de Rosario. A último momento no hubo acuerdo y lo hizo por fuera con su partido.

Hay una conexión discursiva de combatir al neoliberalismo, pero en las formas de hacer política se ven las diferencias de un espacio tradicional y con experiencia de gestión, y un proyecto que busca una identidad poco ortodoxa que a veces queda descolocada.

“Queremos una plataforma que pueda dialogar con el peronismo en términos no de antagonismo sino de superación", explicó Monteverde a Rosario|12. “Es imposible pensar que todas las identidades antineoliberales entren en una sola expresión política. Hay que generar múltiples identidades que después colaboren en un proyecto común”, agregó en como idea que, para la tradición política, parece vidriosa.