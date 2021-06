"En Misiones no pensamos en la grieta, hicimos lo que había que hacer"

POSADAS (Especial para Letra P) El Frente Renovador de la Concordia (FRC) se impuso con el 46,60% de los votos en los comicios provinciales realizados este domingo en Misiones y consolidó su hegemonía local. Lejos de cualquier gesto de euforia, el médico Martín Cesino, que encabezó la lista para diputados, reafirmó como una "fortaleza" al rumbo alejado de la polarización política nacional del conglomerado que conduce el exgobernador Carlos Rovira y sostuvo que la victoria se apoyó en las decisiones del Ejecutivo local para enfrentar la pandemia. "No pensamos en la grieta ni en si gustaban o no las medidas. Hicimos lo que había que hacer”, dijo a Letra P.

“Hay que agradecer a todos los que fueron a participar de las elecciones para fortalecer el proceso democrático en Misiones”, señala Cesino de antemano, diplomático. La lista que lo llevó en el primer lugar tuvo un fuerte respaldo. La Renovación se impuso por 20 puntos de diferencia sobre la alianza Juntos por el Cambio, que entró en segundo lugar.

Para el diputado reelecto, una de las explicaciones de la diferencia obtenida sobre los rivales radica en haberse escindido de la grieta que se replica con fuerza en la oposición provincial. “En la Renovación garantizamos confianza, previsibilidad, que el misionero pueda decidir su destino”, analiza.

Sus palabras van en línea con las declaraciones de Rovira. El titular de la Legislatura y factótum del Frente, luego de emitir su voto, llamó el domingo a "dejar de lado un poquito el pensamiento ideológico y suturar todo tipo de grieta para poner al sujeto misionero en el lugar más alto. El resto del país no solo nos mira. Viene a aprender del misionero. El pueblo misionero ha apostado fuertemente, por eso el Frente Renovador creció en porcentaje de votos”.

El día después, Cesino recalca el "gran trabajo en equipo de la Renovación" y lo considera esencial para "poder decidir políticas públicas de inclusión de todos los misioneros”.

-¿Cuál es la clave de la Renovación?

-Misiones siempre estuvo afuera de las discusiones de la grieta. Esa es su fortaleza. Es una provincia donde los tres poderes del Estado trabajan juntos. Eso ha consolidado a la política misionera, a los intendentes de los municipios. Eso permitió que la economía, la producción de alimentos, nunca se detuvieran, nunca tuvimos fases, ni retrocesos, siempre fuimos para adelante y fueron focalizadas las situaciones donde hubo que ajustar algunos protocolos.

-¿Pesó también lo económico?

-Hoy vemos todos los sectores en crecimiento. La materia prima, el tabaco, la yerba, el té, la madera, la producción de alimentos, el comercio también, han tenido el acompañamiento de las herramientas del Gobierno provincial. Creo que es una respuesta a una decisión política. Siempre hemos priorizado el cuidado de los misioneros, porque entendimos que cuidar y protegerlos es fundamental.

-El gobierno provincial muestra cifras favorables del manejo de la pandemia, ¿fue otro factor que se trasladó a las urnas?

-Para el inicio de clases, durante el año pasado se trabajó en la implementación de la plataforma educativa Guacurarí. En paralelo, se trabajó para que este año se inicien las clases presenciales. No lo pensamos recién en enero. Se venía trabajando para que cuando llegara marzo, se iniciara el ciclo lectivo en Misiones. Y de esa manera, en cada una de las actividades. No pensamos en la grieta ni en si gustaban o no las medidas. Hicimos lo que había que hacer, mucho antes.

-¿Qué falta consolidar en Misiones?

-El trabajo y la vivienda. Esas dos cosas, el trabajo para los jóvenes y el acceso a la vivienda.

En los comicios legislativos provinciales, el Frente Renovador de la Concordia (FRC) obtuvo el 46,6% de los votos y esperaba lograr al menos las 11 bancas que ponía en juego. En segundo lugar quedó Juntos por el Cambio (JxC), con el radical Ariel Pianesi a la cabeza, que obtuvo el 27,77% de los sufragios. El tercer puesto fue para el Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria (PAyS), con el 14,29% de los votos, que postulaba a Santiago Mansilla, actual gerente de la UDAI Anses de Eldorado, como primer candidato a diputado provincial. Con el 98% de las mesas escrutadas y unos 12 mil votos pendientes de conteo, al cierre de esta nota JxC se estaba asegurando los seis escaños que buscaba renovar y PAyS lograba dos de sus tres bancas, mientras que la tercera era disputada por el oficialismo y el espacio kirchnerista.

El Frente Renovador, espacio fundado en 2003 por Rovira, es una síntesis de peronistas, radicales e independientes que dos décadas después se identifica con el misionerismo y, si bien se muestra en ocasiones como aliado de la Casa Rosada a nivel nacional, este domingo ofició de verdugo del Frente de Todos en el primer test electoral de 2021.