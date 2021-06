Vidal y sus circunstancias: la tensa espera por la gran electora

En su entorno no dicen cuándo anunciará su decisión, pero María Eugenia Vidal aspira a encabezar una lista unificada de postulantes a la Cámara de Diputados por la Ciudad de Buenos Aires. De ese modo, evitaría u ordenaría las PASO en el territorio que gobierna su principal aliado, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, y condicionaría a la titular del PRO, Patricia Bullrich, que prefiere medirse en las primarias del 12 de septiembre.

También podés leer Es con todos: JxC se aferra a la unidad, pero la interna bonaerense quema

A un mes del cierre de candidaturas es la opción más firme que baraja la exgobernadora, aunque todavía se desconoce qué haría si el plan de unidad naufraga y se encuentra ante el dilema de disputar las primarias o dejar pasar el turno. "Se verá en el momento", atajan desde el equipo de Vidal, para relativizar que la propuesta de evitar las PASO va acompañada con la advertencia de no competir en estas elecciones.

"No hay nada cerrado todavía, faltan varias reuniones, pero a priori parece posible", admitió un colaborador cercano a Vidal. El armado de electoral de JxC en la Provincia y la capital son las mayores preocupaciones de la alianza opositora, pero la exmandataria no participó de la reunión de la Mesa Nacional que se concretó este miércoles por la noche en el barrio porteño de Palermo. Tampoco estuvo Bullrich. Al igual que el expresidente Mauricio Macri, la exministra considera que Vidal debería competir en territorio bonaerense y no meterse en la Ciudad.

También podés leer La esperanza radical: rebeldes anti-Santilli se cuelgan de Manes

En el gobierno porteño esperan que Bullrich acepte ocupar el tercer lugar en una lista de unidad. Vidal no ofrece el segundo puesto, porque rige la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, promulgada en noviembre de 2017. La estrategia apunta a un armado de unidad de toda la alianza capitalina, pero otros se contentan con que sea una disputa clásica entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Dentro de la Legislatura, hay quienes creen que es poco probable que eso suceda por el nivel de acuerdos que puede cerrar Rodríguez Larreta.

Del otro lado de la General Paz y el Riachuelo, hay muchas más chances para unas PASO dentro de JxC, en las que compita una lista radical, encabezada por Facundo Manes, y otra del PRO liderada por el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli. La postulación del número dos de Rodríguez Larreta es muy cuestionada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que está dispuesto a pedir licencia en el cargo para disputar la cabeza de lista de las próximas legislativas. Sin embargo, así como en el larretismo esperan que Bullrich acceda a la lista de unidad porteña, también especulan con un cambio de posición de Macri. "Es posible que se baje y se quede donde está, pero también podría ser candidato a senador provincial", deslizó un funcionario capitalino, pero Macri dijo en declaraciones radiales que en la alianza "hay un gran desorden" y advirtió que corren "el riesgo de presentarnos ante la sociedad como un cachivache y de hacer un papelón".

También podés leer Hay equipo: Santilli acelera y muestra tropa en las tres secciones del AMBA

A la eventual interna entre el PRO y la UCR le faltaba una pieza hasta este jueves, que habló el titular de la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro. Pocas horas después de la reunión de la mesa nacional, aclaró que Elisa Carrió "sigue dispuesta a encabezar la lista en Provincia". El planteo no habla de una lista del lilismo que dispute las PASO, sino que deja picando la posibilidad de que la exdiputada encabece otra lista de unidad.

"En la Coalición Cívica estamos dispuestos a encabezar la lista de diputados nacionales, armando un buen equipo de candidatos que pueda dar la madre de las batallas", dijo Ferraro luego de hacer una nueva convocatoria a "profundizar la unidad de Juntos por el Cambio y consolidar el equipo para las elecciones de medio término de 2021".

La CC tiene otros matices, especialmente en provincia. Ferraro reclamó que "la ampliación de Juntos por el Cambio tiene que ser hacia el centro, sin renunciar a la firmeza y contundencia de las ideas". El mensaje busca delimitar el alcance de la apertura, especialmente ante la posible participación en las PASO bonaerenses del economista ultraliberal José Luis Espert, o del referente de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, en la capital.

El bulldog almorzó con Vidal hace más de un mes. En esa oportunidad hablaron del escenario nacional y de construir un acuerdo para 2023. El exministro de Fernando De la Rúa está a un paso de integrar JxC, pero se desconoce su opinión con respecto a una eventual lista de unidad.