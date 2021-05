El FMI destacó que Guzmán es su "socio" en las negociaciones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a respaldar al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien en los últimos días estuvo en el ojo de la tormenta por su interna con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, al asegurar que el titular del Palacio de Hacienda es su "socio" en las discusiones para alcanzar un acuerdo por la reprogramación de la deuda por US$ 45.000 millones.

"Estamos muy comprometidos en esas discusiones con el ministro Guzmán. Es nuestro socio en esas discusiones", dijo el vocero del FMI, Gerry Rice, y agregó: "Estamos completamente comprometidos con él en este momento".

En la habitual conferencia de prensa regional quincenal, Rice respaldó de esta forma las negociaciones que se llevan adelante entre el equipo económico y el staff técnico del FMI, para alcanzar un acuerdo de reprogramación de los vencimientos de la deuda.

"Estamos trabajando de manera constructiva con las autoridades argentinas sobre la posibilidad de un programa respaldado por el FMI para ayudar a la Argentina a superar los desafíos que enfrenta, incluida la pandemia, y ése sigue siendo nuestro enfoque, ayudar a Argentina, ayudar al pueblo argentino", se explayó el vocero del Fondo.

Según Rice, las discusiones recientes giraron en torno al "compromiso de un conjunto de políticas cuidadosamente equilibradas para fomentar la estabilidad, proteger a las personas más vulnerables y sentar las bases para un crecimiento sostenible, inclusivo y liderado por el sector privado en el futuro".

"Las autoridades continúan trabajando en el diseño de sus políticas", aseguró, al tiempo que señaló que "esas discusiones continúan de manera constructiva".

El vocero del FMI confirmó también que la directora gerente del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, estará en Roma el viernes 14 de mayo y participará del seminario “Dreaming of a Better Restart” organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias, en el Vaticano. Sin embargo, no precisó si allí Georgieva se reunirá con autoridades argentinas.

Por otro lado, se refirió a la iniciativa de una nueva asignación de DEG, la moneda del FMI, que impactará positivamente en las reservas de los países miembro, por un total de US$ 650.000 millones adicionales.

"La directora general, Kristalina Georgieva, lo llevará a nuestra Junta Ejecutiva en algún momento del próximo mes para su aprobación; una vez más, la aprobación de nuestra Junta es sine qua non, y luego pasará a nuestra Junta de gobernadores para su aprobación en los próximos meses", precisó Rice.

Rice especificó que "la Argentina, como todos los demás miembros del FMI, recibiría una asignación de acuerdo con su cuota de participación en el FMI", y evitó especular sobre el uso soberano de los recursos.

"Esperemos la aprobación de la asignación y luego podremos hablar de los usos de los DEG, por supuesto, que es una prerrogativa en gran medida de los países, los miembros que están involucrados", concluyó Rice.