Fernández hace arder la grieta antes de la reunión con la oposición

En la previa de la reunión con la oposición por la eventual suspensión de las PASO, el presdiente Alberto Fernández salió este jueves a agitar la grieta con críticas a los dirigentes de Juntos por el Cambio, a quienes calificó de "imbéciles" por cuestionar las medidas que adoptó el Gobierno para intentar reducir la circulación de personas ante la suba de casos de coronavirus.

Asimismo, el jefe de Estado dijo que no le importa perder las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a cambio de “cuidar la salud de los argentinos”.

“Leí el comunicado (de Juntos por el Cambio). Era impactante, se oponían porque sí. Me quito el traje de Presidente, me visto de ser humano, y no me es grato ver chicos contagiados, que se pasan la botella de cerveza transmitiendo el virus. Después contagian a sus padres y abuelos. Lo que estoy haciendo no es más que lo que hace el mundo”, sostuvo el Presidente en diálogo con Radio Con Vos.

Y agregó: “Ayer un imbécil me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura? ¿Cuidar a la gente? Miren los números, 20 mil casos. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, cómo pueden pensar semejante barrabasada. Si tengo que perder una elección por esto, la pierdo”.

De esta manera, se refirió al comunicado que emitió la mesa de Juntos por el Cambio para cuestionar "las restricciones excesivas y mal calibradas" del Gobierno.

Sus declaraciones se enmarcan en la previa que esta tarde tendrá el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el titular de la Cámara baja Sergio Massa, con los jefes de bloque de Juntos por el Cambio para analizar la postergación de las PASO .

“Cuando la historia se escriba, quiero que me pongan del lado de los que cuidaron la salud de los argentinos. Y si eso me hace perder una elección, la pierdo”, disparó Fernández y tensionó aún más la relación con los dirigentes de la coalición opositora.