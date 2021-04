“Me gustaría encabezar la lista de senadores del Frente de Todos”

El dirigente sindical de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Pablo Micheli criticó al gobierno de Alberto Fernández por la suba de precios y la depreciación de los salarios producto de la inflación. De todos modos, aclaró que se debe en gran parte a la crisis provocada por la pandemia y que “hay que darle tiempo al gobierno nacional”. Destacó la forma en que hace política el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Tiene la capacidad de pararse cerca de la gente”, concedió.

En diálogo con Letra P, Micheli dijo que le gustaría ser candidato a senador provincial en la Cuarta sección electoral y revertir la relación de fuerzas en la Cámara alta, en la que Juntos por el Cambio tiene la mayoría sobre el oficialismo. “Tenemos posibilidades de revertir aquel 5 a 2 de 2017 y, mínimamente, transformarlo en un 4 a 3 en favor del Frente de Todos”, se entusiasmó, en relación a la cantidad de bancas que podrían obtener este año.

Además, se refirió a la posibilidad de la unidad del movimiento obrero, luego de que iniciara este proceso junto a la CTA de Hugo Yasky la CGT de Hugo Moyano hace algunos años y fuera desplazado, más tarde, de la conducción de la CTA por decisión de la Secretaría de Trabajo en 2019, al respetar un fallo de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que reconoció a Ricardo Peidro, Hugo Godoy y Claudia Baigorria como los vencedores de la única elección legítima del gremio.

-¿Cómo ve la gestión de Kicillof en la pandemia?

-La salud es el área que mejor han trabajado. En Buenos Aires es donde se manejó con más transparencia la campaña de vacunación. Tienen un equipo muy bueno de gestión, con gente joven, y Axel tiene la capacidad de pararse cerca de la gente, como lo ha hecho en la campaña electoral, y esa es la política que me cae bien.

-La oposición dice que el gobernador no conoce la provincia. ¿Qué opina?

-No es cierto. Los que no conocen la provincia son los de Juntos por el Cambio. Las pocas recorridas que hacen son con grupos de vecinos iguales a ellos, personas de mucha plata, sin conocimiento de las barriadas y las periferias de las ciudades. Un ejemplo lo vemos con (Pablo) Petrecca, a quien le gusta caminar por avenida San Martín, pero no lo ves caminar un barrio ni por casualidad.

-¿Cómo ve hoy al movimiento obrero en comparación con la era macrista?

-Tiene muchas expectativas sobre el futuro; antes era estar todo el tiempo a la defensiva, tratando de que no te intervinieran el sindicato, que no te metieran preso o te pusieran alguna multa. Fue una persecución constante que se sumó al ajuste. La situación económica sigue muy complicada, incluso en algunos casos se ha agravado con más pobreza y precarización laboral, pero hay que tener en cuenta que estamos en una pandemia.

-¿Qué reclamos tiene para hacerle al gobierno nacional?

-Hay un abuso brutal con la suba de los precios; y de los productos más importantes de la canasta alimentaria. Ahí el gobierno nacional sigue teniendo debilidad, no se lo ve con la firmeza necesaria para evitar que los formadores de precios nos pasen por encima y nos saqueen. Los dirigentes sindicales queremos acompañar, en términos generales, al gobierno, porque tampoco queremos que vuelva la derecha y el neliberalismo, pero no nos alcanzan los aumentos salariales cuando la inflación nos supera.

-¿Hay margen para reclamar con movilizaciones?

-La pandemia no lo permite, pero en términos políticos hay que decir que hoy tenemos más expectativas y los trabajadores tienen más confianza. Hay que darle un poco más de tiempo al gobierno porque hay que recordar que (Mauricio) Macri dejó el país arruinado y hay que sumarle que estamos en una situación agravada por la pandemia, que también hizo estragos.

-¿Está de acuerdo con postergar las PASO?

-Ojalá que no tengamos que suspender ni postergar las PASO porque eso implicaría que estamos muy mal con el tema de la pandemia. Tengo la esperanza que lleguen vacunas y que se puedan hacer las elecciones normalmente.

-¿Cree que hay lugar para volver a cerrar?

-La pregunta es qué hacemos si mañana tenemos 20 mil casos otra vez. No sé si vamos a poder sostener las clases y todo como hasta ahora. Es muy distinto lo que deseo de lo que hay que hacer. Ojalá con todos los cuidados necesarios podamos seguir moviéndonos y trabajando, pero lamentablemente hemos demostrado que no somos muy responsables.

-¿Le gustaría ser candidato?

-Sí, me gustaría ser candidato y estoy trabajando para eso. Se lo hice saber al gobernador Kicillof, al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y a la mayoría de los intendentes de la Cuarta sección electoral. Me gustaría encabezar la lista de senadores porque tengo confianza que haciendo una campaña de recorridas por todos los pueblos tenemos posibilidades de revertir aquel 5 a 2 de 2017 y, mínimamente, transformarlo en un 4 a 3 en favor del Frente de Todos. Es algo que necesita el gobernador, tener un Senado favorable y no adverso como hoy.

-¿Hay posibilidad de unidad del movimiento obrero? ¿Incluso la reunificación de las CTA?

-Me gustaría que Pablo Moyano encabezara la conducción de la CGT, porque con la conducción actual la unidad es casi imposible. Con él al frente, con un equipo, y los compañeros de las CTA, hay que pensar en un nuevo reagrupamiento sindical donde estemos todos. Estamos charlando.