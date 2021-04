AF: "La vacuna generó una protección que permite que yo no la esté pasando mal"

El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que se siente "bien" y destacó que gracias a la vacuna el cuadro de coronavirus que tiene no es grave, a la vez que indicó que está a la espera de que se confirme la cepa con la que se contagió. "La vacuna generó una protección que permite que yo no la esté pasando mal", enfatizó.

En declaraciones al programa Toma y Daca (AM750), el jefe de Estado marcó que el gobierno observa un "incremento de casos muy grande, a una velocidad de contagios mayor que en el primer momento en el área metropolitana de Buenos Aires". Así, describió que los contagios “empiezan en el AMBA y contamina el resto del país”. “Quisiera que hagamos algo para frenar esto en el área metropolitana", sostuvo sobre posibles restricciones sanitarias a analizar con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En esa línea, deslizó: "Entiendo que todos tienen muchas dificultades para volver a soportar un encierro, pero es lo que está ocurriendo en el mundo. Hay muchos países con toque de queda en este momento. Toda Europa prácticamente se cierra por la tarde, hay países que cancelaron las clases".

"Me siento bien. Lo mío fue casi preventivo. Ayer (viernes) fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo (Estanislao) y (la primera dama) Fabiola (Yáñez). A la noche, sentí un dolor de cabeza y me tomé la temperatura y dio 37,3. Me hice un test rápido que dio positivo. Luego hicimos el PCR que esperamos el resultado para el día de hoy (sábado)", sostuvo el mandatario.

"Evidentemente la vacuna generó una protección que permite que yo no la esté pasando como puede pasarla una persona de 62 años que tiene esta enfermedad", puntualizó.